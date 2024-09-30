На Кубани объявили штормовое предупреждение из-за непогоды

«Утром, днем и до конца суток 1 и 2 октября местами в Краснодарском крае ожидается комплекс метеорологических явлений: сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра с порывами до 25 м/с», — говорится в сообщении.
Также, по данным главка, на участке от Анапы до Магри имеется опасность формирования смерчей над морем.
Спасатели рекомендуют обращать внимание на сообщения с предупреждениями о возможных чрезвычайных ситуациях, в случае возникновения ЧС обращаться в экстренные службы по номеру 112.