14:23 (мск), источник: ТАСС

На Кубани объявили штормовое предупреждение из-за непогоды

КРАСНОДАР, 30 сентября. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют ливни, град и шквалистый ветер в Краснодарском крае 1 и 2 октября, объявлено штормовое предупреждение, сообщили в ГУ МЧС России по региону.

Сейчас в Олбани: +14° 2 м/с 100% 756 мм рт. ст. +14°
Источник: AP 2023

«Утром, днем и до конца суток 1 и 2 октября местами в Краснодарском крае ожидается комплекс метеорологических явлений: сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра с порывами до 25 м/с», — говорится в сообщении.

Также, по данным главка, на участке от Анапы до Магри имеется опасность формирования смерчей над морем.

Спасатели рекомендуют обращать внимание на сообщения с предупреждениями о возможных чрезвычайных ситуациях, в случае возникновения ЧС обращаться в экстренные службы по номеру 112.

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