14:22 (мск), источник: ТАСС

Тайвань объявил штормовое предупреждение из-за тайфуна «Кратон»

ГОНКОНГ, 30 сентября. /ТАСС/. Центральное метеорологическое управление Тайваня объявило штормовое предупреждение из-за приближения к острову тайфуна «Кратон».

Сейчас в Олбани: +14° 2 м/с 100% 756 мм рт. ст. +14°
Источник: NASA

На суше оно действует в уездах Пиндун и Тайдун, а также в городе Гаосюн. Местные власти на юге острова отменили занятия в школах, а также массовые мероприятия.

В настоящее время «Кратон» находится в 150 км от самой южной точки Тайваня — мыса Элуаньби. Скорость порывов ветра в его пределах достигает 55 м/с и продолжает увеличиваться.

Тропический шторм «Кратон» образовался возле Филиппин 28 сентября, а 29 сентября усилился до тайфуна.

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