Тайвань объявил штормовое предупреждение из-за тайфуна «Кратон»
ГОНКОНГ, 30 сентября. /ТАСС/. Центральное метеорологическое управление Тайваня объявило штормовое предупреждение из-за приближения к острову тайфуна «Кратон».
ГОНКОНГ, 30 сентября. /ТАСС/. Центральное метеорологическое управление Тайваня объявило штормовое предупреждение из-за приближения к острову тайфуна «Кратон».
На суше оно действует в уездах Пиндун и Тайдун, а также в городе Гаосюн. Местные власти на юге острова отменили занятия в школах, а также массовые мероприятия.
В настоящее время «Кратон» находится в 150 км от самой южной точки Тайваня — мыса Элуаньби. Скорость порывов ветра в его пределах достигает 55 м/с и продолжает увеличиваться.
Тропический шторм «Кратон» образовался возле Филиппин 28 сентября, а 29 сентября усилился до тайфуна.