14:19 (мск), источник: Газета.Ру

Синоптик рассказал, когда в Москве выпадет снег

Октябрь в Москве ожидается теплым, заметное похолодание придет к ноябрю.

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Источник: Агентство «Москва»

Октябрь в Москве ожидается теплым, заметное похолодание придет к ноябрю. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Температура воздуха в Москве начала снижаться из-за скандинавского антициклона, отметил синоптик. Несмотря на это октябрь будет теплее нормы.

По прогнозу Тишковца, выпадение снега и снежный покров не ожидаются в столице как минимум в течение двух декад октября.

Среднесуточная температура воздуха станет ниже +5℃ лишь в конце месяца — начале ноября, отметил специалист центра погоды «Фобос» и посоветовал автомобилистам не менять летнюю резину на зимнюю и дождаться ноября.

Сентябрь в Москве стал самым теплым за все время наблюдения, а также очень сухим. Температура воздуха была ниже климатической нормы только в один день — 23 сентября, сообщал замначальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.

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