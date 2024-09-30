Последствия урагана «Хелен» во Флориде: фотографии
Ураган унес жизни больше ста человек, а миллионы оставил без электричества.
Ураган унес жизни больше ста человек, а миллионы оставил без электричества.
Уже четыре дня юг восточного побережья США страдает от урагана «Хелен», который обрушился на страну. Ураган достиг четвертой категории по шкале Саффира — Симпсона, а вскоре после столкновения с сушей ослаб, но спасатели работают с последствиями до сих пор: более 2 миллионов жителей страны остаются без электричества, а число жертв неуклонно растет.
Как выглядят последствия этого мощнейшего стихийного бедствия, можно увидеть на фотографиях.