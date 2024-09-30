14:44 (мск), источник: Погода Mail

Последствия урагана «Хелен» во Флориде: фотографии

Ураган унес жизни больше ста человек, а миллионы оставил без электричества.

20
фотографий
20
фотографий
20
фотографий

Уже четыре дня юг восточного побережья США страдает от урагана «Хелен», который обрушился на страну. Ураган достиг четвертой категории по шкале Саффира — Симпсона, а вскоре после столкновения с сушей ослаб, но спасатели работают с последствиями до сих пор: более 2 миллионов жителей страны остаются без электричества, а число жертв неуклонно растет.

Как выглядят последствия этого мощнейшего стихийного бедствия, можно увидеть на фотографиях.

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