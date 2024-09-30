В конце сентября в Москве зацвела белая сирень. Фото редкого явления
При этом уже 30 сентября в столицу пришло резкое похолодание.
При этом уже 30 сентября в столицу пришло резкое похолодание.
В Главном ботаническом саду имени Н. В. Цицина РАН в Останкинском районе на севере Москве расцвела белая сирень, сообщили в пресс-службе Гидрометцентра России. Там уточнили, что снимок был сделан в воскресенье, 29 сентября.
Это редкое явление возникло накануне похолодания. Как сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, 30 сентября температура воздуха в Москве начала снижаться из-за скандинавского антициклона. Несмотря на это октябрь будет теплее нормы.
Сезон цветения сирени, как правило, длится с мая по июнь. В среднем сирень цвете примерно десять дней, но некоторые сохраняют бутоны вдвое больше. В теплую и засушливую весну цветы распустятся раньше, если на улице прохладно и идут дожди, сроки сдвинутся.
В Центральной России, например в Москве, сирень цветет с начала или середины мая. В это же время растение распускает свои цветы чуть севернее — в Санкт-Петербурге. В южных регионах сезон ожидаемо стартует чуть раньше.
В отдельных случаях сирень может зацвести повторно из-за погодных аномалий. Но осеннее цветение не будет таким же полноценным и обильным, как весной.
Чуть больше недели назад РБК Life рассказывал, что в столице вновь стала цвести сирень из-за аномально теплого сентября. В середине месяца сирень также распустила цветы в Санкт-Петербурге, городе Кинешма в Ивановской области, селе Сачковичи Климовского района (Брянская область) и не только.
В беседе с ТАСС доцент кафедры декоративного садоводства и газоноведения Тимирязевской академии Елена Орлова уточнила, что такое явление способно повлиять на цветение в 2025 году — оно может быть менее обильным.