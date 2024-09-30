В Ростовской области ввели режим ЧС из-за пожаров
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 сен — РИА Новости. Режим ЧС вводится на всей территории Ростовской области из-за пожаров, сообщил губернатор региона Василий Голубев в Telegram-канале.
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 сен — РИА Новости. Режим ЧС вводится на всей территории Ростовской области из-за пожаров, сообщил губернатор региона Василий Голубев в Telegram-канале.
По его данным, пожар в Шолоховском лесничестве уже ликвидирован, в Миллеровском районе — локализован. В тушении этих пожаров задействованы 491 человек и 143 единицы техники.
«К сожалению, сохраняются сложные погодные условия — сухая и жаркая погода со штормовым ветром. Поэтому принял решение о введении режима ЧС по всей Ростовской области», — написал он.
Голубев отметил, что на оперативном совещании были рассмотрены дополнительные противопожарные меры. Зачастую, по его словам, причиной пожаров становится неосторожное обращение с огнем. С начала года в области составлено 1269 протоколов за выжигание сухой растительности, нарушителям выписаны штрафы.
«Поручил контрольному управлению проверить исполнение на местах необходимых мер по оказанию помощи пострадавшим от пожаров», — добавил губернатор.