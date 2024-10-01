09:28 (мск), источник: ТАСС

На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 4,6

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 1 октября. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 4,6 зафиксировано на Камчатке, сообщает Камчатский филиал Геофизической службы РАН.

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Источник: РИА "Новости"

Землетрясение произошло на глубине 26 км. Магнитуда сейсмособытия составила 4,6. Эпицентр землетрясения находился в 116 км от Петропавловска-Камчатского", — говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в ГУ МЧС России по региону, ощущаемость землетрясения составила 1−2 балла.

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