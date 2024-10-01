На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 4,6
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 1 октября. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 4,6 зафиксировано на Камчатке, сообщает Камчатский филиал Геофизической службы РАН.
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 1 октября. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 4,6 зафиксировано на Камчатке, сообщает Камчатский филиал Геофизической службы РАН.
Землетрясение произошло на глубине 26 км. Магнитуда сейсмособытия составила 4,6. Эпицентр землетрясения находился в 116 км от Петропавловска-Камчатского", — говорится в сообщении.
Как уточнили ТАСС в ГУ МЧС России по региону, ощущаемость землетрясения составила 1−2 балла.