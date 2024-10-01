Ученый объяснил появление мощной пыльной бури на юге России
Охватившее несколько регионов страны атмосферное явление стало следствием изменения климата. Причем с 1980 года пыльные бури стали случаться в полтора раза чаще.
Охватившее несколько регионов страны атмосферное явление стало следствием изменения климата. Причем с 1980 года пыльные бури стали случаться в полтора раза чаще.
Накануне метеорологи сообщили, что в восьми российских регионах ожидаются опасные природные явления. Они являются следствием глобального потепления и достаточно заметно участились с конца прошлого века.
«Это сходно со штормовыми ветрами, резким выпадением осадков, волнами жары», — отметил климатолог Алексей Кокорин.
По его словам, ученые наблюдают тревожные изменения последние 45 лет, — в этот период по всему миру количество волн жары увеличилось в полтора раза. Кроме того, они стали длиннее по времени, спровоцировав затяжную сухую и жаркую погоду.
И если раньше весенние пыльные бури оказывались самыми сильными и неистовыми, то сейчас цикл интенсивных пыльных бурь сместился на вторую половину года, на сентябрь и октябрь.
По мнению климатолога, длинные засухи порождают пыльные бури даже при относительно несильном ветре — тут не нужно ураганов и шквалов.
«Пыль возникает, как только сухо дольше двух-трех недель, а на юге было сухо гораздо дольше, чуть ли не полтора месяца», — уточнил он в беседе с ТАСС.
В научной среде всерьез обсуждается возвращение пыльных бурь с новой силой. Специалисты вспоминают события «черной зимы» 1969 года в Волгодонске, которые надолго остались в памяти местных жителей. Декабрь 1968 года на юге России выдался малоснежный. С одной стороны поля стояли «голыми», с другой — проводилась массовая распашка целинных степей на юго-востоке Ростовской области и в Калмыкии.
В результате, ветер, достигавший в некоторые дни скорости 35 метров в секунду, сдувал с полей слой почвы толщиной до 15 сантиметров. Над населенными пунктами нависла пылевая пелена, которая не уходила в течение двух недель. Люди выходили на улицу в марлевых повязках, отменялись занятия в школах и автобусные рейсы. Повсюду фиксировались повреждения, местами разрушения, был нанесен большой ущерб животноводческим фермам. В тот период, например, на Ставрополье пылевые заносы погребали под собой отдаленные степные хутора. А с первым теплом повсюду потекли ручьи из жидкой грязи.
Автор канала «Monopolya» в Дзен вспоминает, что происходило на Кубани в конце 60-х во время пыльных бурь: «Они длились примерно неделю. За это время поселок, где жили родственники, был полностью завален землей. Дома моментально превратились в землянки. Из окон была видна земля. Стекла трещали от натиска почвы и даже разбивались, их тут же ремонтировали, заклеивали».
Напомним, что этой осенью пыльные бури обрушились сразу на несколько южных регионов: Волгоградскую, Ростовскую, Астраханскую области, Калмыкию, Дагестан, Ставрополье, а также Луганскую Народную Республику. Последствия, вызванные непогодой, связаны с возникновением крупных лесных пожаров, плохой видимостью на федеральных трассах, локальным обрывов линий электропередачи.