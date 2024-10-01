Число жертв урагана «Хелен» превысило 130 человек
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Число погибших в результате урагана «Хелен» в юго-восточной части США превысило 130, сообщает телеканал CBS News.
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Число погибших в результате урагана «Хелен» в юго-восточной части США превысило 130, сообщает телеканал CBS News.
Ранее телеканал сообщал о 116 погибших.
«Ураган “Хелен” убил по меньшей мере 131 человека», — говорится в сообщении.
По данным телеканала, наибольший ущерб от урагана был нанесён в Северной и Южной Каролинах. Телеканал отмечает, что власти США в настоящее время пытаются восстановить электроснабжение и расчистить дороги после сильных ливней, вызванных ураганом, который оставил людей в бедственном положении и без крова.
Ранее Пентагон сообщил, что ведомство привлекло тысячи бойцов Национальной гвардии, сотни тактических транспортных средств и десятки вертолетов в регионы, пострадавшие от разрушительного урагана «Хелен», который обрушился на Восточное побережье страны. В Белом доме сообщили, что президент США Джо Байден планирует в среду посетить пострадавшую от урагана Северную Каролину, а также «как можно скорее» побывать в Джорджии и Флориде.
В понедельник советник Белого дома по вопросам внутренней безопасности Элизабет Шервуд Рэндалл сообщила журналистам, что жертвами обрушившегося на США разрушительного урагана «Хелен» могли стать до 600 человек, однако американская администрация не располагает точной цифрой. Она добавила, что власти на данном этапе не берутся оценивать масштабы ущерба, который причинил американским домохозяйствам разгул стихии.