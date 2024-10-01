14:03 (мск), источник: Погода Mail

Народные приметы на 2 октября 2024: что можно и нельзя делать в этот день

В народном календаре 2 октября называют Зосима Пустынник и Пчелиная девятина.

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На Руси в этот день начинали готовить улья к зиме, а также собирали мед, что помогал пережить холода без заболеваний за счет содержания полезных веществ, витаминов и минералов.

Существует у этого дня и другое название — Трофимовы вечерки. Cчиталось, что с этого числа начинает раньше темнеть, а вечера становятся длиннее.

Православные верующие 2 октября вспоминают великомучеников Трофима и Доримедонта, что в III веке проповедовали христианство в городе Антиохии, где и пострадали за веру во время царствования римского императора Проба. Также в этот день принято чтить память Зосимы Пустынника, защитника зверей, птиц и насекомых, что праведно жил в IV столетии и был убит язычниками.

Приметы погоды 2 октября

На Руси верили, если в этот день дует южный ветер, в следующем году будет хороший озимый урожай. О том, каким еще приметам погоды стоит доверять, читайте ниже.

  • Пчелы летают вокруг улья — будет стоять хорошая погода.
  • В это число идет дождь — через неделю начнутся заморозки.
  • 2 октября стоит хорошая погода — вся осень будет теплая.
  • Днем простоит густой туман — осень будет теплая и сухая.
  • С утра на траве появится иней — ближайшие дни будут ясные и теплые.
  • 2 октября прогремит гром — зимой будет мало снега.

Что можно делать 2 октября

По обычаю 2 октября нужно молиться о здравии Святому Зосиме. О том, что еще можно делать в этот день, читайте ниже.

  • В Пчелиную девятину обязательно нужно посетить ближайшую церковь, чтобы угостить священников и прихожан домашним медом и калачами. Считается, что такое доброе дело принесет благополучие в дом.
  • Вечером 2 октября незамужние девушки могут выйти на прогулку. На Руси верили, что в Трофимов вечерок они смогут встретить своего суженного.
  • Считается, что в это число нужно накрывать стол с угощениями и приглашать к нему близких и соседей, чтобы зима была сладкая и сытная.

Что запрещено делать 2 октября

2 октября категорически запрещено ругаться и сквернословить, чтобы не навлечь болезнь, что продлится всю зиму. От чего еще стоит отказаться в этот день?

  • В этот день, чтобы не привлечь в дом нищету, не стоит отказывать в помощи нуждающимся. Не забывайте, что иногда маленькие поступки имеют большое значение.
  • На Руси верили, что 2 октября нельзя рыбачить и купаться, иначе утащит водяной.
  • Не рекомендуется в это число пользоваться острыми предметами, так как есть риск сильно порезаться. Если подобной участи все же не удалось избежать, важно правильно обработать рану.
  • Не стоит в этот день скупиться и экономить, иначе рискуете познать нужду.
  • Считается, что в Пчелиную девятину не нужно убираться дома, потому что с мусором можно вымести счастье и достаток.

Кристина Корчанова

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