Народные приметы на 2 октября 2024: что можно и нельзя делать в этот день
В народном календаре 2 октября называют Зосима Пустынник и Пчелиная девятина.
В народном календаре 2 октября называют Зосима Пустынник и Пчелиная девятина.
На Руси в этот день начинали готовить улья к зиме, а также собирали мед, что помогал пережить холода без заболеваний за счет содержания полезных веществ, витаминов и минералов.
Существует у этого дня и другое название — Трофимовы вечерки. Cчиталось, что с этого числа начинает раньше темнеть, а вечера становятся длиннее.
Православные верующие 2 октября вспоминают великомучеников Трофима и Доримедонта, что в III веке проповедовали христианство в городе Антиохии, где и пострадали за веру во время царствования римского императора Проба. Также в этот день принято чтить память Зосимы Пустынника, защитника зверей, птиц и насекомых, что праведно жил в IV столетии и был убит язычниками.
На Руси верили, если в этот день дует южный ветер, в следующем году будет хороший озимый урожай. О том, каким еще приметам погоды стоит доверять, читайте ниже.
По обычаю 2 октября нужно молиться о здравии Святому Зосиме. О том, что еще можно делать в этот день, читайте ниже.
2 октября категорически запрещено ругаться и сквернословить, чтобы не навлечь болезнь, что продлится всю зиму. От чего еще стоит отказаться в этот день?
Кристина Корчанова