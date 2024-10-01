«Фобос» сообщил, что пыльные бури утихнут на юге РФ во второй половине недели

Пыльные бури обрушились сразу на несколько южных регионов — Волгоградскую, Ростовскую, Астраханскую области, Калмыкию, Дагестан, Ставрополье, а также Луганскую Народную Республику. Из-за непогоды на федеральных трассах осложнена видимость, фиксируются обрывы линий электропередачи, а также крупные природные пожары.
«Во вторник в междуречье Волги и Дона ветер немного стихнет и уже не превысит 15−20 м/с, при этом отголоски пыльной бури на юге могут ощутить и в других регионах Европейской России. Дело в том, что в результате шторма в воздух поднялось огромное количество песчаной взвеси, и теперь юго-восточные ветры будут нести запыленные воздушные массы вглубь Русской равнины. К четвергу они достигнут даже побережья Белого моря, в то же время на юге страны атмосфера начнет понемногу очищаться», — говорится в сообщении.
Уточняется, что такой сценарий не означает пыльных бурь в центре России и тем более на севере. Максимум, что может произойти — это небольшое помутнение приземного слоя воздуха. Сильнее всего во вторник ветер будет усиливаться на Кольском полуострове и в Поморье — до 18−23 м/с. Причиной порывистого ветра является противоборство двух циклонов на севере и юге региона с антициклоном, который занял средние широты.
В республиканском центре Калмыкии — Элисте во вторник еще возможны порывы до 17 м/с, в среду ветер сбавит обороны на треть, а во второй половине недели уже не превысит 5−6 м/ с. Это значит, что пыль и песок больше не будут подниматься в атмосферу.