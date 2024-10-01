Фуксия: уход за комнатным цветком в домашних условиях
Домашние растения украшают интерьер сочной листвой и яркими красками. Разбираемся в статье, как ухаживать за фуксией, чтобы она регулярно цвела и радовала взгляд причудливыми шапочками бутонов.
Домашние растения украшают интерьер сочной листвой и яркими красками. Разбираемся в статье, как ухаживать за фуксией, чтобы она регулярно цвела и радовала взгляд причудливыми шапочками бутонов.
Чтобы цветы были здоровы и не погибали, важно соблюдать определенные правила по уходу. Фуксия снискала славу капризной красавицы: от плохого полива она скидывает листья, от обильного — начинают гнить корни, она плохо переносит жару и подвержена многочисленным заболеваниям. Далее более подробно расскажем про этот удивительной красоты цветок.
Цветок относится к семейству кипрейных. Растение легко отличить по овальным листьям с неровными краями и немного заостренным к кончикам. В период цветения оно щедро усыпано бутонами причудливой формы. Цветок состоит из двух частей. Верхняя часть, трубка, похожа на чашечку с отогнутыми чашелистиками. У диких видов трубка бутона сильно вытянута, может достигать 10 см. Нижняя часть похожа на юбочку или колокольчик. Тычинки и пестик удлиненные и свисают намного ниже юбочки. Бутоны бывают самого разнообразного окраса и даже трехцветными. Лепестки могут быть простые и махровые. Минимальное количество махровых лепестков в бутоне — восемь, а простых — всего четыре.
Перед тем как принять решение разводить фуксию в домашних условиях, важно узнать особенности ухода за растением.
|Цветет с середины весны до конца осени
|Как только в помещении становится тепло и достаточно солнечного света, фуксия начинает активно цвести
|Плохо переносит жару и холод
|Оптимальная температура для выращивания фуксии — +15…+22 °C. От жары и холода листья фуксии желтеют, а бутоны опадают. Для комнатных растений температура не должна опускаться ниже нуля
|Цветок любит хорошую освещенность
|Световой день фуксии составляет не менее 12 часов. Зимой естественного освещения ей не хватает, поэтому требуется добавлять искусственный свет
|Требуется своевременный полив
|Земля должна быть хорошо увлажнена, а вода — не застаиваться у поверхности горшка. Как только вы заметили, что земля становится сухой, умеренно поливайте. Не забудьте вылить воду из поддона, иначе корни могут начать загнивать
|Любит высокую влажность воздуха
|Повышать влажность воздуха в помещении, где растет фуксия, оптимально при помощи увлажнителя воздуха, либо проводить своевременное опрыскивание
|Подкормка и удобрения
|Без подкормки фуксия может прожить, но чтобы у растения была здоровая листва и пышные бутоны, в период цветения необходимо подкармливать один раз в две недели. В зимний период подкормку нужно прекратить
|Использование плодов фуксии в кулинарии
|После цветения на ветках растения образуются сладковатые на вкус ягоды, из которых в местах природного обитания фуксий варят джемы и даже делают вино
Растение было завезено к нам из Южной Америки. В дикой природе насчитывается более 100 видов. Селекционеры адаптировали цветок к домашним условиям и вывели гибридные сорта, которые отличаются высоким разнообразием форм и расцветок. На сегодня известно более 20 тысяч сортов фуксии. Размер и форма бутонов зависят от сорта.
Перед выбором сорта растения важно определиться, как вы планируете вписать фуксию в интерьер. Потому что цветок можно вырастить в форме куста, пирамиды, штамба или выбрать ампельные сорта — те, которые подходят для кашпо. Важно сразу выбрать тот сорт, который будет соответствовать вашему представлению о том, как цветок должен выглядеть. Например, кустовой сорт не подойдет для подвесного кашпо.
По форме сорта можно разделить на три группы.
1. Кустовые — могут иметь форму раскидистого или вертикально растущего куста высотой от 20 см у карликовых сортов и до 1—1,5 м у крупных. Растению можно придать форму деревца (убирать боковые ветви, чтобы сформировать штамб, и затем прищипками сформировать крону).
Обратите внимание на следующие сорта:
2. Ампельные — это растения с ниспадающими стеблями. Вот варианты сортов такой формы:
3. Полуампельные сорта — сочетают в себе особенности роста двух предыдущих сортов. Вначале фуксия растет в виде куста, а потом ее ветки начинают опускаться. Обратите внимание на такие сорта:
Селекционеры продолжают придумывать новые сорта. Но и видовые, природные фуксии заслуживают внимания
Боливийская, или Fuchsia boliviana — этот вид считается одним из самых красивейших и отличается тем, что красные или белые бутоны свисают гроздьями. При этом лепестки укорочены, а цветоносы могут вырастать в длине до 30 см.
Обратите внимание на такие разновидности, как:
Магелланская, или fuchsia magellanica — это один из самых холодостойких видов. Цветки обычно небольшие, изящной формы и потрясающего количества. Этот вид служит родоначальником гибридных сортов, таких как:
Блестящая, или fuchsia fulgens — бутоны красного оттенка свисают кистями, тычинки длинные, а чашелистики, наоборот, укороченные. Один из сортов:
Трехлистная, или fuchsia triphylla — это был первый вид фуксии, открытый в ходе научной экспедиции в Центральную Америку. Фуксии этой группы более теплолюбивы и отличаются кластерным цветением. Дополнительно были выведены сорта:
При соблюдении несложных рекомендаций комнатные растения будут цвести почти круглый год и выглядеть здоровыми. Далее подробно расскажем про каждый этап ухода.
Вы можете взять готовый грунт для фиалок и пеларгоний или приготовить самостоятельно в пропорции 6: 2: 1 земля, торф, крупнозернистый песок. Чтобы вода не застаивалась, на дно насыпают слой керамзита, а в состав грунта включают агроперлит. Высокое содержание торфа способствует быстрому пересыханию почвы.
«Следует выбирать почву с нейтральной кислотностью. Чтобы в земле происходил воздухообмен, который необходим для нормального роста корней, также добавляйте разрыхлители. С этой задачей хорошо справляются перлит, вермикулит, керамзит мелкой фракции», — советует Полина Киселева, создатель сообщества любителей фуксий «Фуксимания».
Чтобы в жаркую погоду земля не перегревалась и сохраняла у корней привычную температуру, рекомендуем размещать горшок в кашпо, чтобы защищать корни от перегрева. В любых емкостях обязательно должны быть дренажные отверстия.
«Горшок должен подходить растению по размеру и не быть слишком свободным. Когда фуксия вырастает и вы понимаете, что ее нужно пересаживать, выбирайте новую емкость, которая по размеру больше предыдущего горшка всего на пару сантиметров. Как правило, для комнатных растений хватает сосуда объемом от 1,5 до 2,5 л. Для полноразмерных штамбовых, сильнорослых сортов понадобятся крупные горшки объемом от 5 л и более. Не выбирайте металлические емкости или сосуды черного цвета, которые сильно нагреваются на солнце и опасны для корневой системы фуксии», — рассказывает эксперт.
После покупки фуксию можно вначале поставить в полутень, постепенно передвигая ближе к источнику света. Фуксия любит свет, но яркие прямые лучи ее погубят. Потребуются шторы или место с рассеянным светом. Если есть возможность, цветы лучше вынести на балкон, где нет ярких солнечных лучей.
«Нужно выбирать восточные, северо-восточные и северо-западные окна, где растение не будет перегреваться. Северные окна дают недостаточно света, и фуксия может плохо цвести, а южные и юго-западные в летнее время, наоборот, опасны чрезмерным освещением и перегревом растения. От прямого солнца фуксию придется притенять, чаще проветривать помещение, опрыскивать и обеспечить дополнительную термоизоляцию горшка. В осенне-зимний период южные окна для растения безопасны», — рекомендует Полина Киселева.
В уходе за фуксией следует придерживаться правила — не увлажнять по сырому грунту. Полив лучше производить, когда почва высохла на 2—3 см. Потому что цветок может страдать от сухого воздуха и жары, в этой ситуации полив вытесняет кислород из почвы, растение начнет задыхаться, а корни отмирать.
«Советую летом поливать ежедневно, зимой — реже. Но обязательно проверять, просох ли земляной ком примерно наполовину. Это можно определить по весу горшка. Фуксию не стоит обильно поливать. Если недолив растение прощает и быстро восстанавливает тургор листьев, то от избытка воды фуксия может моментально погибнуть», — рассказывает эксперт.
Оптимальные показания влажности воздуха — не менее 50%. Чтобы избавиться от сухого воздуха, можно цветок устанавливать в поддоны, наполненные керамзитом и водой. Другой способ — умеренное опрыскивание растения. Но стоит учитывать, что фуксия привыкает к такому режиму и без него начнет активно сохнуть.
«Опрыскивание для фуксии не считается обязательным. Его уместно использовать для увлажнения сухого воздуха и профилактики различных вредителей. В зимнее время регулярное опрыскивание помогает сохранить влажность одревесневших веток и предотвратить их усыхание», — добавляет Полина Киселева.
В период цветения фуксию рекомендуем подкармливать. Основное правило — удобрение вносится во влажную почву один раз в две недели. Кроме подкормки корней, фуксии предпочитают получать дополнительные питательные вещества через листья. Поэтому виды подкормки можно чередовать. Выбирайте комплекс удобрений и микроэлементов.
«Во время сезона цветения подкормки следует производить еженедельно. Если вам привычнее вносить удобрения ежедневно, то не забудьте разделить недельную дозу на семь частей. Если при посадке добавить медленно растворимые удобрения длительного действия, то в дальнейшем это избавляет от необходимости часто вносить жидкие удобрения», — комментирует Полина Киселева.
«Если продавец не рекомендовал сразу пересадить растение после покупки, то лучше дать фуксии адаптироваться к новым условиям в течение нескольких дней. Пересаживать растение стоит, когда корни заняли весь объем горшка. Если горшок прозрачный, это заметно визуально. Если сосуд из плотного материала, приподнимите горшок — корни должны выглядывать из дренажных отверстий», — рассказывает эксперт Полина Киселева.
Пересаживать фуксию рекомендуют один раз в год. Выбирайте размер горшка под растение. В слишком маленьких корни нагреваются быстрее, а в слишком больших емкостях у растения не будет цвета.
Перед пересадкой советуем обрезать старые ветки, убрать засохшие листья, а новые побеги подрезать в два раза.
«Для формирования кроны и обильного цветения растение следует прищипывать. Старайтесь не повредить спящие почки в пазухах листьев, из которых потом пойдут новые побеги. Лучше использовать пинцет, он удаляет только кончик побега, и растение экономит силы и время на рост. Минимально два-три раза через каждые две-три пары листьев. Это касается всех сортов, кроме штамбовой и пирамидальной формы. Их не прищипывают до достижения желаемой высоты», — комментирует Полина Киселева.
Для размножения растения существуют разные способы. Выбирайте способ, который вам больше нравится. В зависимости от того, какой результат вы хотите получить и сколько времени готовы потратить.
Самый простой способ — взять верхние побеги. Отрежьте черенок длиной примерно 15 см и просто поставьте в воду. Когда появятся корни, растение можно пересадить во временный небольшой горшок.
Размножение посевным материалом — сложный процесс. Чаще всего его используют для селекции. К тому же важно понимать, что при семенном размножении гибридных фуксий характеристики не наследуются.
Растение может поражать мучнистая роса и ржавчина. Больные листья нужно своевременно удалить, а здоровое растение обработать фунгицидами.
«Это грибковые заболевания, их развитию способствует не только влажная погода, но и загущенность растения и чрезмерная подкормка азотными удобрениями. Для борьбы с ними подходят химические препараты, содержащие медь. Например, бордоская смесь, “Хом”, “Топаз”», — рассказывает эксперт.
У растения два основных врага — паутинный клещ и белокрылка. Для борьбы с ними можно использовать химические препараты или применить народные средства.
Налет белокрылки сложно не заметить, а вот микроскопические клещи селятся на оборотной стороне листьев и долго остаются невидимыми глазу. И даже когда листья фуксии начинают опадать, в сером налете на них не сразу удается рассмотреть крошечных клещей. Когда поражение становится очевидным, растение обычно уже заселено вредителем основательно, и избавиться от него бывает сложно. Паутинный клещ удивительно плодовит (он дает до 20—30 поколений в год), у него быстро возникает резистентность — то есть устойчивость к тем или иным препаратам. Поэтому существует необходимость искать новые средства для борьбы с клещом и чередовать препараты с разным механизмом действия. Все препараты против клеща делятся на две большие группы. К первой относятся специфические акарициды, например «Аполло КС», «Флумайт КС» и другие. Ко второй группе — инсектоакарициды. Это препараты, которые действуют как на клещей, так и на и других насекомых-вредителей. Например, «Вертимек КЭ», «Фитоверм КЭ» и другие.
Для борьбы с белокрылкой подходят только инсектициды. Эксперт Полина Киселева добавляет, что белокрылки становятся малоподвижны вечером и при прохладных температурах. Она советует смотреть свои растения вечером, часть насекомых-вредителей, которые еще уцелели, получится элементарно изловить. Эффективен полив препаратом «Актара», его нужно повторять примерно через месяц. Важно укреплять сами растения, а именно не давать им израстаться и слабеть. Чем сильнее растение, тем легче оно само справляется с атаками вредителей.
Даже если вы ухаживали за фуксией, она может плохо цвести, скинуть листья или бутоны. В таблице ниже представлены наиболее популярные проблемы, их возможные причины и рекомендации по устранению.
|Проблема
|Причина
|Что делать
|Быстро отцветает
|Недостаток света
|Выбрать другое место для цветка, где будет света достаточно, но не будет прямых ярких лучей
|Редкий полив и подкормка
|Поливайте, когда почва выглядит сухой, можете проверить тактильно и убедиться, что верхний слой не влажный. Подкормки осуществляйте один раз в 14 дней
|В период спячки был сильный полив
|В зимний период фуксии не требуется столько воды, сколько в период цветения. Если в поддоне собирается вода, обязательно ее сливайте
|Было выбрано слишком теплое место для зимовки
|Постарайтесь выбрать для зимовки на следующий год более прохладное место, но учитывайте, чтобы не было сквозняков
|Опадают листья
|Скудный полив
|Не забывайте поливать и опрыскивать растение
|Слишком яркий свет или, наоборот, скудное освещение
|Скорректируйте местоположение цветка. Иногда от яркого света помогают обычные занавески
|Пятна на листьях в зимний период
|Обильный полив
|Выберите оптимальный режим полива. Вода не должна застаиваться в горшке
|Опали бутоны
|Сквозняк
|Постарайтесь найти другое место. Фуксия любит, когда комнату проветривают, но не переносит сквозняки
|Переставили на новое место
|Фуксии не нравится, когда во время цветения меняют ее расположение
Чтобы фуксия радовала вас своими дивными цветами почти круглый год, придерживайтесь определенных правил:
1. Гибридов фуксии существует более 20 000 наименований. Выбирайте сорт в зависимости от внешнего вида и желаемого месторасположения цветка в интерьере: будут ли у вас кусты или ампельные растения.
2. Для здоровья цветка важен даже выбор горшка.
3. Освещение и влажность воздуха — основные критерии для цветения фуксии.
4. У растения есть естественные вредители, с которыми можно бороться народными средствами или покупными химическими составами.
5. Заболевания цветка чаще всего связаны со слишком обильным поливом.
6. Если растение сбрасывает листья и бутоны, скорее всего, ему не нравится месторасположение или вы забываете его вовремя поливать.
Автор: Жанна Зырянова
Эксперт: Полина Киселева, создатель сообщества любителей фуксий "Фуксимания