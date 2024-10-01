Вносим осенью. 4 главных удобрения для яблони — важен возраст дерева
Важно понимать, как именно подкармливать деревья. Ведь если подкормки просто разбросать в приствольном кругу, то никакого толку не будет.
Важно понимать, как именно подкармливать деревья. Ведь если подкормки просто разбросать в приствольном кругу, то никакого толку не будет.
Любая яблоня успешно переживет зимние морозы, если осенью дерево грамотно подкормить. Но тут все зависит от сроков, уверена садовод Светлана Краснолуцкая.
Конечно, речь идет об осени, но надо выбирать время, когда земля еще теплая, а дерево не ушло в спячку. В этом случае яблони усвоят питание, поэтому все будет не зря.
То есть идеальные даты — за две недели до серьезных заморозков. В среднем это середина или конец октября. Ориентируйтесь на свой регион и прогноз погоды.
Еще есть нюанс — возраст дерева. Под яблоню, которой менее пяти лет, можно вносить только минеральные или органоминеральные удобрения. А все потому, что при посадке огородники и так чрезмерно подкармливают деревья, поэтому удобрений хватит на долгое время.
А под более взрослые растения обязательно вносим компост или перегной. Также отдельно добавляем фосфор и калий, которые развивают корневую систему и помогают побегам вызреть к зиме.
А это значит, что весной яблони проснутся с крепким иммунитетом, перепады температур им будут нипочем.
Берите готовое фосфорно-калийное удобрение. Главное — не используйте одну золу, так как полезных элементов в ней содержится мало, их дереву на зиму не хватит. Золу можно использовать только как дополнительную подкормку для раскисления грунта, не более.
Наш эксперт советует использовать осенью только компост или перегной. А растворы коровяка или птичьего помета надо убрать, так как в них содержится много азота.
Напомним, что этот полезный элемент способствует активному росту растений, а перед холодами нам это ни к чему, дерево моментально вымерзнет с приходом заморозков.
Если яблони от 5 до 10 лет — достаточно под каждое дерево вносить по одному 10-литровому ведру компоста или перегноя. Если старше 10 лет, то по полтора ведра.
Просто разбросать удобрения в приствольном круге недостаточно, так как все всасывающие корешки находятся по проекции кроны. Если дерево молодое, то отступайте от ствола около одного метра. У взрослых деревьев — 1,5−2 метра.
Далее грунт в приствольном круге надо тщательно разрыхлить и очистить от сорняков, осенних листьев. После этого делаем канавку по проекции кроны, глубиной 15−20 см.
Тщательно поливаем водой и закладываем туда удобрения. Как только деревья подкормили, заройте грунтом канавки и еще раз полейте водой.
Все, вы все сделали, теперь можете отдыхать.