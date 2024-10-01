Как выглядела пыльная буря в Луганске и Ростове. Фото
Пыльная буря обрушилась в эти выходные на южную часть России. Очевидцы засняли, как выглядело атмосферное явление в Ростове-на-Дону и Луганске.
Пыльная буря обрушилась в эти выходные на южную часть России. Очевидцы засняли, как выглядело атмосферное явление в Ростове-на-Дону и Луганске.
В эти выходные пыльная буря, предположительно вызванная противостоянием циклона и антициклона, накрыла южные регионы России от юга Черноземья до предгорий Кавказа.
На атмосферное явление пожаловались жители Луганской и Ростовской областей. Сообщается, что из-за непогоды на дорогах была осложнена видимость и зафиксированы случаи обрыва линий электропередачи.
Синоптики предполагают, что бури утихнут только во второй половине недели. В связи с этим жителям «пострадавших» областей рекомендуется оставаться дома и ограничить передвижения на личном транспорте.
Собрали в галерею фотографии очевидцев, чтобы показать, как выглядела песчаная буря в Луганске и Ростове.
Ранее пыльную бурю на юге России показали из космоса.