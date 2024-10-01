14:09 (мск), источник: Погода Mail

Как выглядела пыльная буря в Луганске и Ростове. Фото

Пыльная буря обрушилась в эти выходные на южную часть России. Очевидцы засняли, как выглядело атмосферное явление в Ростове-на-Дону и Луганске.

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В эти выходные пыльная буря, предположительно вызванная противостоянием циклона и антициклона, накрыла южные регионы России от юга Черноземья до предгорий Кавказа.

На атмосферное явление пожаловались жители Луганской и Ростовской областей. Сообщается, что из-за непогоды на дорогах была осложнена видимость и зафиксированы случаи обрыва линий электропередачи.

Вид на улицу города во время пыльной бури в Ростове-на-Дону. | Источник: Эрик Романенко/ТАСС

Синоптики предполагают, что бури утихнут только во второй половине недели. В связи с этим жителям «пострадавших» областей рекомендуется оставаться дома и ограничить передвижения на личном транспорте.

Собрали в галерею фотографии очевидцев, чтобы показать, как выглядела песчаная буря в Луганске и Ростове.

Купола храма иконы Божией Матери «Умиление» в Луганске. | Источник: Александр Река/ТАСС

Ранее пыльную бурю на юге России показали из космоса.

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