Обрезка гортензии осенью: секреты красивого и здорового цветения

Формирующую и омолаживающую обрезку можно делать как осенью (желательно в октябре), так и весной. Но если вы для себя выбрали вариант с весенней обрезкой, то стоит помнить, что ее нужно делать очень рано, до начала сокодвижения, и здесь есть нюанс. У гортензий достаточно поверхностные корни, и пробуждение растения начинается довольно рано, как только сошел снег и начали прогреваться верхние слои почвы. Если упустить момент до начала сокодвижения и начать подстригание ветвей, то можно лишиться растения. Поэтому безопаснее делать кронирование осенью.