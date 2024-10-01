Обрезка гортензии осенью: секреты красивого и здорового цветения

Правильное кронирование в этот период поможет растениям хорошо перенести зиму и обильно зацвести в следующем сезоне. Особенно важна осенняя обрезка для гортензий, которые цветут на прошлогодних побегах. Чтобы получить пышное цветение, нужно правильно и аккуратно сформировать куст. Поэтому рекомендуем проводить обрезку гортензий осенью. Это поможет декоративным растениям успешно перезимовать и порадовать продолжительным цветением в следующем году.
Почему важно обрезать гортензию на зиму
Это важный ежегодный процесс. Обрезка гортензий перед холодным периодом помогает лучше пережить зиму и обильно цвести следующим летом. Давайте рассмотрим, почему важно обрезать гортензию:
- образуются новые молодые побеги, которые будут цвести более пышно, чем раньше;
- укороченные стебли меньше страдают от низких температур и снежных нагрузок;
- тонкие ветки гортензии лучше пропускают солнечный свет и воздух к центру растения;
- новые сильные побеги создают больше здоровых и цветочных почек;
- удаление старых и поврежденных ветвей снижает риск грибковых и бактериальных болезней;
- регулярная обрезка омолаживает гортензию и продлевает ее активный период цветения.
Когда нужно обрезать кусты гортензии: оптимальные сроки
Рекомендуем обрезать растение с помощью секатора перед морозами, когда оно готово к зиме, но еще успеет восстановиться. Правильная обрезка гортензий поможет растениям благоприятно перезимовать и пышно цвести летом.
Но чтобы это мероприятие прошло успешно, нужно знать оптимальные сроки для разных территорий России.
|Регион
|Сроки
|Центральная часть
|Конец октября — начало ноября
|Северо-Запад
|Конец сентября — середина октября
|Юг
|Первая половина ноября — начало декабря
|Средняя полоса
|Конец октября — середина ноября
|Сибирь и Урал
|Конец сентября — середина октября
|Поволжье
|Конец октября — начало ноября
|Дальний Восток
|Середина октября — конец октября
На какую высоту обрезать гортензию
Аккуратная обрезка — важный этап ухода за этими декоративными кустарниками. Правильный подход к этому мероприятию поможет растениям лучше развиваться и радовать пышным цветением. Давайте разберемся, как лучше благоприятно обрезать декоративную культуру, чтобы она была здоровой.
Длинная
Удаляют от трех до пяти междоузлий. Этот метод способствует более раннему цветению гортензии. Такая обрезка готовит растение к зиме и способствует здоровому росту и обильному цветению в следующем сезоне.
Средняя
Этот вид обрезка гортензии предполагает более умеренное укорачивание побегов. При использовании среднего метода обрезают побеги от четырех до шести почек.
Перечислим преимущества средней обрезки:
- сохраняется достаточное количество цветочных почек для обильного цветения;
- куст гортензии сильно не вытягивается в высоту, сохраняя компактную форму;
- новые приросты после обрезки не становятся чрезмерно длинными.
Средняя обрезка хорошо подходит для большинства сортов садовых гортензий, особенно для крупноцветковых видов. Она позволяет получить красивые крупные соцветия при сохранении аккуратной, не слишком разросшейся формы куста.
Короткая
При такой обрезке побеги сокращают от двух до трех почек. Этот вариант лучше всего подходит для гортензий, которые образуют соцветия на молодых побегах текущего сезона. Короткая обрезка стимулирует активный рост новых ветвей и, как результат, более пышное цветение в следующем сезоне.
Как зимуют гортензии в зависимости от вида
Грамотный подход — ключ к успешной зимовке и роскошному цветению декоративных растений. Но у каждого вида есть свои особенности, которые важно учитывать. Ниже представлена таблица, которая поможет вам разобраться с особенностями популярных видов гортензии.
|Метельчатая
|Вид наиболее устойчив к морозам. Хорошо переносит холод и редко вымерзает. Необходимо умеренно обрезать перед зимой и тщательно укрывать нижнюю часть куста
|Древовидная
|Этот вид обладает крепкими побегами, которые легко переносят зимний период. Требуется только эффективная защита от ветра и укрытие корней. Обрезку древовидной гортензии можно проводить в более поздние сроки
|Крупнолистная
|Вид более чувствителен к холоду. Побеги и бутоны легко вымерзают. Необходимо тщательно укрывать весь куст, а обрезку крупнолистной гортензии лучше производить заблаговременно
Как правильно обрезать гортензии разных видов
Анастасия Огор, создатель группы во ВКонтакте «Огород на диване», рекомендует ознакомиться со следующей информацией:
— Принципы обрезки метельчатых и древовидных гортензий схожи. Им обязательно нужна обрезка соцветий на зиму, плюс формирующая и омолаживающая обрезка. Отцветшие шапки цветов обязательно следует срезать, и сделать это нужно до заморозков. Некоторые садоводы предпочитают из эстетических соображений соцветия на зиму оставлять, так как они красиво смотрятся заснеженными. Однако из-за большого количества снега на шапках под его весом могут сломаться ветви.
Формирующую и омолаживающую обрезку можно делать как осенью (желательно в октябре), так и весной. Но если вы для себя выбрали вариант с весенней обрезкой, то стоит помнить, что ее нужно делать очень рано, до начала сокодвижения, и здесь есть нюанс. У гортензий достаточно поверхностные корни, и пробуждение растения начинается довольно рано, как только сошел снег и начали прогреваться верхние слои почвы. Если упустить момент до начала сокодвижения и начать подстригание ветвей, то можно лишиться растения. Поэтому безопаснее делать кронирование осенью.
Для обрезки гортензий применяются общие правила:
- вырезаются слишком тонкие ветви;
- убираются поломанные и поврежденные ветки;
- ликвидируются побеги, растущие внутрь куста.
Дальнейшая обрезка зависит от того результата, который вы хотите получить. Чем выше обрезка, тем раньше будет цветение, но бутоны мельче. У меня на участке метельчатые гортензии. И для них я произвожу только низкую обрезку в осенний период. Чем ниже, тем позже, но крупнее будут цветы.
- Длинная обрезка — цветение раннее, начиная с июня, но бутоны будут мелкие. От двух до трех почек от верхушки побега.
- Средняя обрезка — цветение в июле, бутоны соответствуют сортовым характеристикам. Обрезка от четырех до шести почек от земли.
- Низкая обрезка — цветение в августе, но огромными шапками. Обрезка на две почки от земли.
С крупнолистной гортензией ситуация немного иная. Почки закладываются у этих растений на прошлогодних побегах, поэтому их нужно сохранить. Сами побеги режем только в случае, если кусту необходима омолаживающая обрезка. Побеги живут у крупнолистной гортензии по четыре или пять лет, поэтому в омолаживании растение не нуждается.
У крупнолистной гортензии срезаем все нижние листья, оставляя черенок примерно в 1 см. На ветках оставляем листья только на верхушках (примерно два междоузлия) — там будет закладываться почка. Такую обрезку делаем при среднесуточной температуре воздуха +10…+12 °C. Через две или три недели готовим куст к зимовке и убираем верхушечные листья, если они сами еще не отпали.
Метельчатая
Один из самых красивых и популярных видов. Отличается компактным, но пышным ростом и обильным цветением. Это невысокие кустарники с пышными шаровидными соцветиями. Их цветки могут быть белого, розового, голубого или фиолетового оттенка. Листья гортензии плотные зеленые, края слегка волнистые.
Популярные сорта:
- «никко блю»;
- «диамант руж»;
- «полар бир»;
- «белая леди»;
- «грандифлора».
Метельчатые гортензии отлично смотрятся в саду, на террасах и балконах. Они хорошо переносят холода и при правильном уходе ежегодно радуют обильным цветением.
Древовидная
Это высокие мощные кустарники с крепкими стеблями. Они особенно красивы и долговечны. Древовидные гортензии вырастают до 2—3 м, и их стебли одревесневают. Соцветия — эффектные шаровидной формы.
Список популярных сортов:
- Annabelle;
- Incrediball;
- Pink Annabelle;
- Bella Anna;
- Hayes Starburst.
Древовидные гортензии прекрасно смотрятся как одиночные экземпляры и в групповых посадках. Они устойчивы к холодам и требуют минимального ухода.
Крупнолистная
Это самый капризный вид декоративных кустарников. У них большие, пышные соцветия и крупные кожистые листья. Цветки могут быть белыми, розовыми, голубыми или фиолетовыми. Наиболее чувствительны к морозам и требуют тщательной подготовки к зиме. Но при правильном уходе крупнолистные гортензии радуют роскошным и длительным цветением.
Популярные сорта гортензии:
- «эклипс»;
- «рената штайнигер»;
- «флорентина»;
- «эльф»;
- «сестра тереза»;
- «свит липс».
Крупнолистные гортензии особенно эффектно смотрятся на фоне других растений в саду или в крупных напольных вазонах.
Как подготовить гортензию к зиме: этапы ухода после обрезки
«Древовидные и метельчатые гортензии на зиму можно не укрывать, они прекрасно зимуют. А вот крупнолистную советую обязательно укрывать, и не в один слой. Почки закрываются осенью, и зимой важно их сохранить. Как вариант, крупнолистную гортензию можно на зимний период аккуратно выкапывать и заносить в подвал (температура должна быть не ниже +5 °C, а воздух — достаточно влажным)», — делится своими знаниями Анастасия Огор.
Далее описали важные моменты подготовки к зиме.
- Осенью важно следить, чтобы почва под гортензиями не пересыхала. При необходимости ее нужно поливать, но не допускать переувлажнения.
- После обрезки гортензий важно замульчировать приствольный круг толстым слоем органического материала, например древесной корой, соломой или другим органическим составом. Это защитит корневую систему растений от промерзания.
- Для предотвращения вымерзания надземной части гортензий необходимо укрыть кусты специальными защитными материалами, например агроволокном или садовой пленкой. Это сохранит тепло и влагу вокруг растений.
- Длинные и тонкие побеги гортензий следует аккуратно подвязать к опорам или друг к другу. Это защитит их от сломов и повреждений ветвей под тяжестью снега.
Памятка для начинающего садовода: как обрезать гортензию осенью
Эта процедура важна для успешной зимовки и цветения гортензий. Вот простая памятка с основными этапами осенней обрезки этой декоративной культуры:
1. Обрезку гортензий лучше всего проводить в сентябре или октябре, когда закончится активный рост растений.
2. Рекомендуем удалять только старые и сухие соцветия, а также поврежденные, больные или загущающие куст побеги.
3. Делайте аккуратные косые срезы на 1—2 см выше внешней почки. Это защитит растение от промерзания.
4. Используйте только острые и дезинфицированные секаторы, чтобы срезы были ровными. Так гортензия не будет травмирована и быстро наберет силы для дальнейшего роста и цветения.
5. Не забывайте ухаживать за гортензиями после обрезки, особенно следите за влажностью почвы. Советуем замульчировать приствольный круг толстым слоем органического материала, это защитит корневую систему растений от промерзания.
Автор: Елена Бахмутова
Эксперт: Анастасия Огор, создатель группы во ВКонтакте «Огород на диване»