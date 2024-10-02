Народные приметы на 3 октября 2024: что можно и нельзя делать в этот день

Православные верующие 3 октября вспоминают христианского святого и великомученика Евстафия Римского, в честь которого и прозвали этот день. При жизни Евстафий носил имя Плакида и был военачальником императорских войск. Согласно сказаниям, Плакида праведно жил, помогая бедствующим и страждущим до самой смерти.
Приметы погоды 3 октября
На Руси в этот день предсказывали погоду на ближайшее время по направлению ветра. Если 3 октября он будет дуть с севера, ожидайте похолодание, с востока — теплую и ясную погоду. О том, каким еще приметам погоды стоит доверять, читайте ниже.
- Дует южный ветер — в ближайшие дни простоит хорошая погода.
- Дует западный ветер — в скором времени пройдут дожди.
- День будет безветренный — скоро выпадет снег.
- 3 октября простоит хорошая погода — вся осень будет теплая.
- Днем простоит густой туман — осень будет теплая и сухая.
- Не будет дождя — зимой будет мало снега.
Что можно делать 3 октября
По обычаю 3 октября нужно мыть окна и зеркала святой водой, чтобы защитить дом от потусторонних сил и различной нечисти. Что еще можно делать в Астафий Ветряк?
- Считается, что в ночь на 3 октября снятся вещие сны. Если спросонья удастся вспомнить ночные «видения», обязательно запишите их на листочке и обдумайте приснившееся. Правда, это может быть гораздо сложнее, чем кажется, ведь обычно на утро все сны почему-то забываются.
- На Руси верили, что в это число нужно окурить дом можжевельником, зверобоем или полынью, чтобы в него не проникла нечисть.
- В Астафий Ветряк нужно хорошенько поплакать, чтобы со слезами из жизни ушли все невзгоды. Кстати, эксперты выявили, что самое удобное место для этого занятия — ванная комната.
- В этот день обязательно нужно прислушаться к собственному организму. Если почувствуете боль или напряжение в шее, значит на вас давят лишние обязанности. Это говорит о том, что в жизни нужно что-то поменять. Например, можно начать работать по самозанятости.
Что запрещено делать 3 октября
3 октября категорически запрещено ревновать и ссориться с любимыми, в противном случае самые главные страхи воплотятся в жизнь. От чего еще стоит отказаться в этот день?
- В этот день, чтобы не привлечь проблемы, не стоит ничего покупать, в особенности — белье и постельные принадлежности.
- На Руси верили, что 3 октября нельзя дарить и принимать подарки, так как они могут привести к большой ссоре.
- Не рекомендуется в это число стряхивать воду с рук, так как капли, согласно поверьям, могут превратиться в злобных чертей. Вместо этого стоит вытереть руки насухо полотенцем.
Кристина Корчанова