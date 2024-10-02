Народные приметы на 3 октября 2024: что можно и нельзя делать в этот день

На Руси в этот день предсказывали погоду на ближайшее время по направлению ветра. Если 3 октября он будет дуть с севера, ожидайте похолодание, с востока — теплую и ясную погоду. О том, каким еще приметам погоды стоит доверять, читайте ниже.