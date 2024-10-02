Народные приметы на 3 октября 2024: что можно и нельзя делать в этот день

В народном календаре 3 октября называют Астафий Ветряк. На Руси в этот день, согласно традиции, вывешивали одежду на улицу, чтобы хорошенько проветрить. Считалось, что в будущем это поможет всей семье избежать проблем и невзгод.

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Православные верующие 3 октября вспоминают христианского святого и великомученика Евстафия Римского, в честь которого и прозвали этот день. При жизни Евстафий носил имя Плакида и был военачальником императорских войск. Согласно сказаниям, Плакида праведно жил, помогая бедствующим и страждущим до самой смерти.

Приметы погоды 3 октября

На Руси в этот день предсказывали погоду на ближайшее время по направлению ветра. Если 3 октября он будет дуть с севера, ожидайте похолодание, с востока — теплую и ясную погоду. О том, каким еще приметам погоды стоит доверять, читайте ниже.

  • Дует южный ветер — в ближайшие дни простоит хорошая погода.
  • Дует западный ветер — в скором времени пройдут дожди.
  • День будет безветренный — скоро выпадет снег.
  • 3 октября простоит хорошая погода — вся осень будет теплая.
  • Днем простоит густой туман — осень будет теплая и сухая.
  • Не будет дождя — зимой будет мало снега.

Что можно делать 3 октября

По обычаю 3 октября нужно мыть окна и зеркала святой водой, чтобы защитить дом от потусторонних сил и различной нечисти. Что еще можно делать в Астафий Ветряк?

  • Считается, что в ночь на 3 октября снятся вещие сны. Если спросонья удастся вспомнить ночные «видения», обязательно запишите их на листочке и обдумайте приснившееся. Правда, это может быть гораздо сложнее, чем кажется, ведь обычно на утро все сны почему-то забываются.
  • На Руси верили, что в это число нужно окурить дом можжевельником, зверобоем или полынью, чтобы в него не проникла нечисть.
  • В Астафий Ветряк нужно хорошенько поплакать, чтобы со слезами из жизни ушли все невзгоды. Кстати, эксперты выявили, что самое удобное место для этого занятия — ванная комната.
  • В этот день обязательно нужно прислушаться к собственному организму. Если почувствуете боль или напряжение в шее, значит на вас давят лишние обязанности. Это говорит о том, что в жизни нужно что-то поменять. Например, можно начать работать по самозанятости.

Что запрещено делать 3 октября

3 октября категорически запрещено ревновать и ссориться с любимыми, в противном случае самые главные страхи воплотятся в жизнь. От чего еще стоит отказаться в этот день?

  • В этот день, чтобы не привлечь проблемы, не стоит ничего покупать, в особенности — белье и постельные принадлежности.
  • На Руси верили, что 3 октября нельзя дарить и принимать подарки, так как они могут привести к большой ссоре.
  • Не рекомендуется в это число стряхивать воду с рук, так как капли, согласно поверьям, могут превратиться в злобных чертей. Вместо этого стоит вытереть руки насухо полотенцем.

Кристина Корчанова