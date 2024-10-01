Дачникам назвали частую опасную ошибку осенью

В этом случае цветы и садовые культуры столкнутся с проблемами — им перестанет хватать естественного света, а влажность окажется слишком высокой. «Начать мероприятия по защите представителей флоры от предстоящих морозов стоит лишь тогда, когда дневная температура воздуха приблизится к отметке в ноль градусов», — посоветовала агроном и добавила, что ночью при этом должны быть заморозки.