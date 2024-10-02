У берегов Филиппин произошло землетрясение магнитудой 5,9

По его данным, эпицентр располагался в 96 км к северо-востоку от города Вирак, где проживают порядка 76,5 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км.
Информация о пострадавших и разрушениях не поступала. Угроза цунами не объявлялась.
БАНГКОК, 2 октября. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 5,9 зарегистрировано в районе Филиппин. Об этом сообщила Геологическая служба США.
По его данным, эпицентр располагался в 96 км к северо-востоку от города Вирак, где проживают порядка 76,5 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км.
Информация о пострадавших и разрушениях не поступала. Угроза цунами не объявлялась.