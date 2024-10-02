Вильфанд прогнозирует на Северо-Западе России ураганный ветер

Погода в Трентоне: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц
«На севере европейской [части] России 2 и 3 октября, в Коми, в районе Воркуты, [ожидается] очень сильный ветер до 28 м/с. В Ненецком округе — до 25 м/с, на побережье — до 30 м/с», — сказал метеоролог.
Он уточнил, что ветрено и на юге: в Ростовской области в ближайшие дни прогнозируется усиление ветра до 20 м/с, в восточных регионах Ставрополья и Калмыкии — до 30 м/с. Такая ситуация приведет к возникновению пыльных бурь и ограничению видимости.