Вильфанд прогнозирует на Северо-Западе России ураганный ветер

Он уточнил, что ветрено и на юге: в Ростовской области в ближайшие дни прогнозируется усиление ветра до 20 м/с, в восточных регионах Ставрополья и Калмыкии — до 30 м/с. Такая ситуация приведет к возникновению пыльных бурь и ограничению видимости.