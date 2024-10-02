В Москве температура в течение рабочей недели составит 19−22 градуса

«В ближайшие два дня ожидается очень солнечная погода, высокое давление. Дневные температуры [составят] 20−22 градуса, лето настоящее», — сказал он.
Вильфанд уточнил, что такой температурный показатель превышает норму на 5−6 градусов. По ночам температура составит 3−8 градусов. По его словам, в пятницу давление понизится, погода будет облачной, возможен небольшой дождь. Днем будет 17−19 градусов, ночью — 6−8, в центре столицы — 11−13.
Он также добавил, что раньше следующей недели об отопительном сезоне в столице говорить преждевременно, так как дневная температура в течение пяти дней должна быть ниже 8 градусов.