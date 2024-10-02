Обрезка смородины. Сделайте так с кустарником осенью, будет богатый урожай

Сначала осмотрите смородину со всех сторон и начните с побегов, которые «смотрят» в землю. Укорачивайте их наполовину. Убирать такие побеги полностью не стоит, так как провисание веток — это естественный процесс. Просто кустарнику надо помочь справиться с тяжестью.