Обрезка смородины. Сделайте так с кустарником осенью, будет богатый урожай

Смородину надо обрезать после полного опада листьев. Обычно в это время уже наступают устойчивые заморозки, дерево уходит в спячку, поэтому смело приступайте к процедуре, рекомендует садовод Светлана Городецкая.
Сначала осмотрите смородину со всех сторон и начните с побегов, которые «смотрят» в землю. Укорачивайте их наполовину. Убирать такие побеги полностью не стоит, так как провисание веток — это естественный процесс. Просто кустарнику надо помочь справиться с тяжестью.
Некоторые дачники начинают стягивать подпорками кусты на зиму, но агрономы так делать не рекомендуют, так как это укорачивает срок жизни смородины.
Далее ищите старые и хилые побеги, удаляйте их под корень, дайте дорогу молодым. При этом оставляйте пеньки, так как кустарник весной может превратиться в «ежика».
Не оставляйте также молодые, но слабые ветки в середине куста. Однако имейте ввиду, что кончики веток и разветвления на периферии смородины — самые плодоносные, поэтому их не трогайте.
Кроме того, если в летний сезон молодые ветки смородины не отросли до длины 50−70 см, то вырезайте их и не жалейте, ягода расти на таких ветках не будет, а куст — загустится.
Просто запомните главное правило: несколько крепких веток дадут больше урожая, чем много слабых и тонких побегов.