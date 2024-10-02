Обрезка яблони осенью: советы и практические рекомендации

Говоря о прививке ветвей, важно знать, что для этого процесса используют только однолетний прирост (иногда двухлетний). Такие черенки обычно нарезают ранней весной, до распускания почек. Осенью это делают тогда, когда пройдут морозы в −8…-10 °C. После нарезки черенки нужно хранить определенным образом. Обрезанные ветви можно использовать на дрова или пропустить через измельчитель. Я использую этот материал для мульчирования или компостирования.