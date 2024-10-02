Осень в России: чего ждать от погоды?

Осень 2024 года будет теплее, чем обычно: синоптики обещают, что погода будет радовать россиян все три месяца, и переход к зиме будет очень плавным. А вот количество осадков, напротив, будет близким к 30-летней норме.
Что прогнозируют синоптики на осень 2024
Сентябрь в европейской части и на юге страны был очень теплым: это почти четвертый месяц лета. В Сибири этот месяц выдался довольно дождливым и прохладным, а в Европе и на Дальнем востоке, напротив, было сухо.
Октябрь будет самым холодным по сравнению с тем, как этот месяц протекает обычно. Особенно это касается европейской части страны — на востоке октябрь, напротив, будет теплее, чем обычно.
Ноябрь снова окажется теплее, чем принято, в европейской части страны и на пространстве всей Сибири. А вот на черноморском побережье и Дальнем Востоке будет прохладно. Подробнее о том, какой будет осень в 2024 году в каждом регионе, расскажем ниже.
Прогноз на осень в 2024 году в разных регионах России
В разных регионах страны осень проявит себя по-разному: для европейской части России погода будет в целом скорее благоприятной, а вот в других регионах ситуация обстоит по-разному. Расскажем про каждый регион подробнее.
Москва и Московская область
Погода в Московской области, как и во всем центральном регионе, в сентябре была теплее нормы в течение всех трех осенних месяцев, считают синоптики. Сентябрь 2024 года в среднем был на 2 градуса теплее, чем год назад, а вот октябрь, напротив, будет чуть холоднее нормы — температура начнет опускаться до +7°С. Осадков оба месяца в столице и вокруг нее будет немного. В ноябре, напротив, температура не будет отличаться от прошлогодней, а дождей ожидается куда больше обычного.
Санкт-Петербург и Ленинградская область
В Северной столице и Ленинградской области осень тоже выдастся теплой: от хорошей погоды в городе даже зацвела сирень, а недавно горожане и вовсе нашли помидорный куст на водостоке. Впрочем, ясные дни продлятся недолго: специалисты Яндекс. Погоды обещают, что окрестности Петербурга станут одним их самых дождливых мест в стране этой осенью. Октябрь здесь будет холоднее обычного, а ноябрь снова теплее — хотя температура уже будет приближаться к нулю и город ждут обильные осадки.
Центральный федеральный округ
В целом погода в Центральном округе будет мало отличаться от Московской области: тут будет теплее обычного и довольно засушливо. Меньше всего осадков ожидается в Воронежской области: по словам синоптиков, в сентябре осадков выпало вдвое меньше нормы, и до конца осени здесь будет сухо.
Уральский федеральный округ
На Урале начало осени, напротив, было прохладнее обычного — зато здесь будет более мягкий и теплый ноябрь. В октябре в Челябинске, Екатеринбурге и вокруг синоптики обещают вдвое больше осадков, чем годом ранее, — а ноябрь будет для округа мягким и засушливым.
Южный федеральный округ
Погода будет сильно различаться в разных концах региона. Так, синоптики обещают, что в Волгограде осень будет очень засушливой, а вот в Краснодаре и Сочи будет в 1,5 раза больше осадков, чем обычно. В сентябре в округе было значительно теплее, чем обычно, а вот дальше осень не порадует: октябрь будет чуть холоднее, чем обычно. Ноябрь для Волгоградской области будет теплым, а вот Сочи и Краснодарскому краю стоит ждать холодов и обильных осадков.
Приволжский федеральный округ
В целом и здесь осень будет теплой. Уфу и всю республику Башкортостан ожидал влажный сентябрь, но дальше здесь, как и в остальном регионе, осадков будет немного. Волгоград будет одним из самых теплых городов России это осенью, а в остальном осень будет для всего региона теплой и засушливой.
Северо-Кавказский федеральный округ
Махачкала этой осенью будет одним из самых теплых городов страны. В целом же самое начало осени в округе было прохладным, но дальше, вплоть до конца ноября, регион ожидает теплая и засушливая погода.
Сибирский федеральный округ
Сибирь в 2024 году ждет холодная и влажная осень. Новосибирск, Красноярск, Омск и другие города Сибири пережили период более обильных осадков, чем в прошлом году. В отличие от европейской части России, где октябрь будет холоднее других месяцев осени, здесь он, напротив, ожидается теплее, но дождь (а потом и снег) продолжит идти до конца осени почти по всему региону (больше всего осадков в ноябре стоит ждать Новосибирску и Красноярску).
Дальневосточный федеральный округ
В целом здесь осень тоже будет теплой. Сентябрь по всему региону будет засушливым, хотя Владивосток и окрестности, напротив, ждет больше осадков, чем год назад — особенно в октябре и ноябре. В остальном же октябрь здесь будет теплее, чем год назад, а ноябрь, напротив, ожидается холодным, хоть и сухим.
По каким приметам можно определить погоду осенью
Народные приметы — хороший способ дополнить метеорологический прогноз, чтобы предсказать, какой будет погода в ближайшее время. Вот несколько основных примет, по которым определяют погоду осенью:
- чем суше и теплее сентябрь, тем вероятнее, что зима придет поздно;
- если листья на деревьях желтеют с верхушек деревьев, значит, лето быстро перейдет в осень, а если снизу — то осень наступит позже и растянется надолго;
- редкие облака — к холодной погоде;
- перелетные птицы — надежный показатель приближающихся заморозков: если птицы улетают в начале октября, значит, зима придет раньше и будет морозной.
Кроме того, считается, что теплая осень — верный признак морозной суровой зимы, так что, если верить приметам, россиянам в этом году стоит ждать крепких морозов.
Какой была осень в 2023 году
Осень прошлого года, согласно данным Гидрометцентра России, оказалась второй самой теплой в истории метеонаблюдений — теплее была только осень 2020 года. Почти на всей территории страны в 2023 году средняя температура была больше нормы. В среднем температура была выше нормы на 1,7°С, сильнее всего это было заметно в Сибири.
На заметку россиянам: какой будет погода в сентябре, октябре и ноябре в 2024 году
Подводя итоги прогноза, можно уверенно сказать, что осень в этом году будет приятной — хотя лучше все же следить за изменениями в прогнозе погоды, чтобы не столкнуться с неприятными неожиданностями.
- Сентябрь в европейской и дальневосточной частях страны был теплее, чем обычно, а вот в Сибири и на Урале будет чуть прохладнее обычного. Осадков почти везде было меньше нормы.
- Октябрь, напротив, в Сибири и на Урале окажется теплее, чем в прошлом году, а вот всех остальных ждет похолодание. Осадки будут в пределах нормы.
- Ноябрьская температура везде будет достаточно мягкой, но почти всю страну ждут обильные осадки.