Осень в России: чего ждать от погоды?

Погода в Московской области, как и во всем центральном регионе, в сентябре была теплее нормы в течение всех трех осенних месяцев, считают синоптики. Сентябрь 2024 года в среднем был на 2 градуса теплее, чем год назад, а вот октябрь, напротив, будет чуть холоднее нормы — температура начнет опускаться до +7°С. Осадков оба месяца в столице и вокруг нее будет немного. В ноябре, напротив, температура не будет отличаться от прошлогодней, а дождей ожидается куда больше обычного.