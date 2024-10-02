Сентябрь в Москве стал самым солнечным в XXI веке

Синоптик отметила, что по обилию солнечных часов первый осенний месяц обошел июль и август, значительно превысив климатическую норму.
— Солнце в столице светило в течение 263 часов, при норме сентября 147 часов, — написала Позднякова в своем Telegram-канале.
Майских жуков заметили в Московской области. Соответствующими кадрами 2 октября поделились пользователи социальных сетей.
В середине сентября в столице из-за необычно теплой осени зацвела сирень.
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что существенное превышение температурной нормы в дневные часы ожидается в первые дни октября в Центральной России.
Вильфанд ранее отметил, что сентябрьская погода в столице соответствует средней температуре июня. Чтобы проследить изменения климата, синоптик сравнил температуру января за последние десятилетия, заметив, что она выросла на три градуса. По его словам, для нашей планеты это «невиданная скорость».