Сентябрь в Москве стал самым солнечным в XXI веке

Вильфанд ранее отметил, что сентябрьская погода в столице соответствует средней температуре июня. Чтобы проследить изменения климата, синоптик сравнил температуру января за последние десятилетия, заметив, что она выросла на три градуса. По его словам, для нашей планеты это «невиданная скорость».