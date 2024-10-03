Народные приметы на 4 октября 2024: что можно и нельзя делать в этот день

Православные верующие 4 октября вспоминают апостола Христа Кондрата. Будучи проповедником христианства, он лично видел крестную смерть и воскрешение Иисуса. Также в этот день принято чтить память священномученика Ипатия, что в юношестве принял иночество и посвятил всю свою жизнь помощи нуждающимся.
Православная Церковь в это число празднует обретение мощей святителя Димитрия, митрополита Ростовского. Он был епископом, духовным писателем, проповедником и педагогом.
Приметы погоды 4 октября
На Руси в этот день наблюдали за погодой: какая она в этот день, такая же будет целый месяц. О том, каким еще приметам стоит доверять, читайте ниже.
- На улице ясно и дует северо-восточный ветер — зима будет холодной.
- Кроты в норы много соломы натаскали — зима будет суровой.
- Домашняя птица линять начала — скоро наступит похолодание.
- В лесу мало грибов и много орехов — зима будет суровая и снежная.
- Солнце станет ярко-оранжевым — подует сильный ветер.
Что можно делать 4 октября
По обычаю 4 октября нужно угостить домового лакомствами, чтобы защитить домашнее хозяйство от злых сил. Что еще можно делать в Кондрат да Ипат?
- Считается, что 4 октября нужно делать хорошие дела, так как за них воздастся вдвойне.
- На Руси верили, что в это число на завтрак нужно варить овсяную кашу. Она богата питательными микроэлементами, железом, витаминами группы В и белком, поэтому крайне полезна для здоровья.
Что запрещено делать 4 октября
4 октября категорически запрещено посещать баню, так как это может привести к проблемам со здоровьем. От чего еще стоит отказаться в этот день?
- В этот день, чтобы не привлечь проблемы в жизнь, не стоит менять образ: делать стрижку, красить волосы и даже покупать новую одежду.
- На Руси верили, что 4 октября нельзя лениться, иначе можно навлечь финансовые неприятности. Избавиться от них самостоятельно помогут советы эксперта.
- Не рекомендуется ссориться, так как незначительный конфликт может перерасти в серьезную проблему. Разрядить обстановку и избежать чрезмерной агрессии, по мнению экспертов, может помочь 5-секундный перерыв.
- Предки считали, что девушкам в этот день не стоит есть до заката, иначе вместе с едой можно «проглотить» свою молодость и красоту.