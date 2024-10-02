В Ярославском зоопарке сурки отправились в зимнюю спячку

Погода в Трентоне: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц
Несмотря на то, что осень в этом году удивляет теплой погодой, животные знают, что зима неизбежна. Ночами стало заметно холоднее, а для сурков это сигнал, что пора готовиться к зимнему сну.
Сурки Федор и Федора, живущие в Ярославском зоопарке, отправились в спячку. Для удобства зверьков заботливые руки сотрудников зоопарка тщательно подготовили уютное гнездышко.
Первой в спячку отправилась Федора. Как рассказывают сотрудники зоопарка, Федор усердно боролся со сном, но все же природа оказалась сильнее, и вскоре он тоже присоединился к подруге.