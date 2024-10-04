Олбани
Новости погоды
Краткий прогноз
Почасовой прогноз
День
14 дней
Месяц
Год
Сад и огород
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Реклама

Народные приметы на 5 октября 2024: что можно и нельзя делать в этот день

В народном календаре 5 октября называют Иона и Фока, Фока Вертоградарь и Листопадная. На Руси этот день делали из осины колья. Согласно поверьям, тогда он будет оберегать от нечистой силы. Затем их расставляли по углам двора и привязывали к столбу, что держит ворота. Считалось, что это поможет оградить домочадцев от влияния злых духов.

Кристина Корчанова
Автор Погода Mail
Сейчас в Олбани: +18° 0 м/с 73% 760 мм рт. ст. +16°
Источник: Freepik

Православные верующие 5 октября вспоминают ветхозаветного пророка Иона и русского святого Иону Яшезерского. Также в этот день принято чтить память двух святых — Фоки Синопского и Фоки Вертоградаря.

Приметы погоды 5 октября

На Руси в это число наблюдали за погодой: если днем пройдет дождь, такая погода продлится всю неделю. О том, каким еще приметам стоит доверять, читайте ниже.

  • Черемуха и клен оголились — скоро начнется зима.
  • На сосне мало шишек — зима будет теплой.
  • C березы не все листья опали к 5 октября — снег выпадет поздно.
  • Много паутины летает — оставшаяся осень будет теплой, а холода наступят не скоро.
  • Утром на реке встал туман — тепло продлится ещё неделю.

Что можно делать 5 октября

По обычаю 5 октября нужно заваривать кору осины, чтобы восстановить силы и здоровье до наступления холодов. Что еще можно делать в этот день?

  • 5 октября нужно есть редьку и угощать ею друзей и соседей. Правда, перед употреблением необходимо обдать корнеплод кипятком, чтобы избежать кишечной инфекции.
  • На Руси верили, что нужно молиться святому Фоке о защите жилища от пожара.
  • В этот день стоит прогуляться в лесу. Считается, что, если на голову упадет шишка, в жизнь скоро войдет богатство.
  • 5 октября — отличный день для тех, кто давно хочет избавиться от вредных привычек. Предки верили, что сегодня в этом деле благоволит удача.

Что запрещено делать 5 октября

5 октября категорически запрещено оставлять окна и входные двери открытыми, иначе в них могут проникнуть злые силы и болезни. От чего еще стоит отказаться в этот день?

  • В этот день, чтобы не привлечь проблемы в жизнь, не стоит есть рыбу.
  • На Руси верили, что 5 октября нельзя долго спать или попросту валяться в постели, иначе можно навлечь финансовые проблемы. Если такой участи все же не удалось избежать, можно обратиться к следующим советам эксперта.
  • Не рекомендуется в это число много работать, в противном случае можно по ошибке получить выговор и даже «заслужить» увольнение.
  • Предки считали, что в этот день нельзя брать ничего чужого, иначе всю жизнь придется побираться.