Народные приметы на 5 октября 2024: что можно и нельзя делать в этот день

В народном календаре 5 октября называют Иона и Фока, Фока Вертоградарь и Листопадная. На Руси этот день делали из осины колья. Согласно поверьям, тогда он будет оберегать от нечистой силы. Затем их расставляли по углам двора и привязывали к столбу, что держит ворота. Считалось, что это поможет оградить домочадцев от влияния злых духов.