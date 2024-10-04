Народные приметы на 5 октября 2024: что можно и нельзя делать в этот день

Православные верующие 5 октября вспоминают ветхозаветного пророка Иона и русского святого Иону Яшезерского. Также в этот день принято чтить память двух святых — Фоки Синопского и Фоки Вертоградаря.
Приметы погоды 5 октября
На Руси в это число наблюдали за погодой: если днем пройдет дождь, такая погода продлится всю неделю. О том, каким еще приметам стоит доверять, читайте ниже.
- Черемуха и клен оголились — скоро начнется зима.
- На сосне мало шишек — зима будет теплой.
- C березы не все листья опали к 5 октября — снег выпадет поздно.
- Много паутины летает — оставшаяся осень будет теплой, а холода наступят не скоро.
- Утром на реке встал туман — тепло продлится ещё неделю.
Что можно делать 5 октября
По обычаю 5 октября нужно заваривать кору осины, чтобы восстановить силы и здоровье до наступления холодов. Что еще можно делать в этот день?
- 5 октября нужно есть редьку и угощать ею друзей и соседей. Правда, перед употреблением необходимо обдать корнеплод кипятком, чтобы избежать кишечной инфекции.
- На Руси верили, что нужно молиться святому Фоке о защите жилища от пожара.
- В этот день стоит прогуляться в лесу. Считается, что, если на голову упадет шишка, в жизнь скоро войдет богатство.
- 5 октября — отличный день для тех, кто давно хочет избавиться от вредных привычек. Предки верили, что сегодня в этом деле благоволит удача.
Что запрещено делать 5 октября
5 октября категорически запрещено оставлять окна и входные двери открытыми, иначе в них могут проникнуть злые силы и болезни. От чего еще стоит отказаться в этот день?
- В этот день, чтобы не привлечь проблемы в жизнь, не стоит есть рыбу.
- На Руси верили, что 5 октября нельзя долго спать или попросту валяться в постели, иначе можно навлечь финансовые проблемы. Если такой участи все же не удалось избежать, можно обратиться к следующим советам эксперта.
- Не рекомендуется в это число много работать, в противном случае можно по ошибке получить выговор и даже «заслужить» увольнение.
- Предки считали, что в этот день нельзя брать ничего чужого, иначе всю жизнь придется побираться.