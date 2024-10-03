Синоптик рассказал, когда Землю накроет магнитная буря

Он напомнил, что во вторник на Солнце начался новый период активности, старт которого подтвердила исключительно сильная вспышка. Из-за этого жителей Земли ждут сильные и продолжительные магнитные бури.
«Ожидается, что уже сегодня поздним вечером, после 21 часа по московскому времени, на Земле начнётся слабая магнитная буря, класса G1. Далее интенсивность возмущений магнитосферы Земли будет нарастать и утром пятницы, после 6 часов, магнитная буря станет сильной, класса G3. После чего, с колебаниями интенсивности в диапазоне от слабой до сильной, магнитная буря продлится до вечера, 21 часа, субботы», — написал синоптик в своем Telegram-канале.
Он добавил, что в воскресенье геомагнитное поле ещё сохранит слабые возмущения, уже не достигающие уровня магнитных бурь. Только в начале новой недели магнитосфера Земли вернётся в спокойное состояние.
«Напомним, что магнитная буря может спровоцировать сбои в работе энергосистем, вызывать нарушения коротковолновой связи и работы навигационных систем, а также сбои напряжения в промышленных сетях. Повышенная солнечная активность может расширить географию наблюдений за полярными сияниями», — добавил специалист.
Ранее руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачёв сообщал, что вспышка балла Х7.1 произошла ночью в среду на Солнце, она стала второй по мощности в текущем цикле.