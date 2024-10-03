Синоптик рассказал, когда Землю накроет магнитная буря

«Ожидается, что уже сегодня поздним вечером, после 21 часа по московскому времени, на Земле начнётся слабая магнитная буря, класса G1. Далее интенсивность возмущений магнитосферы Земли будет нарастать и утром пятницы, после 6 часов, магнитная буря станет сильной, класса G3. После чего, с колебаниями интенсивности в диапазоне от слабой до сильной, магнитная буря продлится до вечера, 21 часа, субботы», — написал синоптик в своем Telegram-канале.