В Подмосковье ночью зафиксировали заморозки

По словам синоптика, на базовой метеостанции ВДНХ в Москве было зафиксировано плюс 4,8 градуса. Самым морозным местом в Подмосковье стала метеостанция Серебряные Пруды, где столбики термометра опустились до минус 0,3 градуса. В подмосковных Черустях и Луховицах был плюс 1 градус, в Зарайске — плюс 1,1 градуса, в Михайловском — плюс 1,2 градуса, в Ново-Иерусалиме и Мелихово — плюс 1,4 градуса.