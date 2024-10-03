Какие удобрения вносить в почву осенью

А теперь главный вопрос: а чем же кормить растения осенью? На это есть очень простой ответ. Любые растения и деревья, и кустарники, и многолетники начиная с августа подкармливаем фосфором и калием. Это значительно усилит зимостойкость растений. Как вы знаете, осенью происходит вторичный рост корневой системы. Растения стремятся нарастить корни, чтобы выйти за пределы промерзающего слоя, — это им поможет с водообеспечением рано весной. Приведу пример. Вы видели, наверное, подгорающие весной туи. Это происходит потому, что хвоя рано весной пробуждается на солнце и начинает испарять влагу, а корни заморожены в верхнем слое почвы. Если корни глубже, то влага поступает в растения, и туи не горят. Осеннее внесение фосфора как раз и стимулирует рост корневой системы в глубину.