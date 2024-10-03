Какие удобрения вносить в почву осенью

Осеннее удобрение считается ключевым этапом ухода для растений перед зимой. Именно в это время почва насыщается элементами для подготовки различных культур к активному весеннему росту. Такая подкормка способствует восстановлению баланса питательных веществ в земле и готовит ее к зиме. Далее рассмотрим, какие удобрения лучше всего подходят для осеннего применения и каким образом они влияют на урожайность.
Почему важно удобрять почву осенью
Своевременное улучшение земли с помощью удобрений в осенний период имеет множество преимуществ. Вот несколько причин, по которым подкормка особенно важна:
- за сезон почва теряет значительное количество питательных веществ, и осеннее удобрение восстанавливает их баланс;
- осенняя подкормка поддерживает корневую систему растений, помогая им лучше пережить зиму;
- питательные вещества из осенней подкормки успевают трансформироваться в легкоусвояемую форму, что позволяет различным растениям активно начать развитие весной;
- удобрение осенью помогает повысить сопротивляемость растений к заболеваниям и насекомым-вредителям в будущем сезоне.
Когда нужно вносить удобрения осенью
Подкормку следует проводить после завершения активного роста растений, но до наступления первых заморозков. Обычно это конец августа и до конца октября (в зависимости от территории России). В северных регионах удобрения вносят раньше, чтобы успеть насытить почву перед замерзанием, тогда как в южных областях это можно делать позже. Рекомендуем вносить подкормку сразу после уборки урожая, когда грядки освобождаются.
Какими удобрениями подкармливают грунт осенью
В этот период в землю вносят органические и минеральные удобрения. Далее подробно расскажем про каждый вид.
Органические
Это естественные компоненты, они используются для улучшения структуры почвы и насыщают ее полезными веществами. Основное преимущество органики в том, что она разлагается медленно.
«Главный принцип внесения органических удобрений осенью — вносить только после уборки однолетних культур как задел плодородия для будущих овощей или в год, предшествующий посадке многолетних растений. Если мы внесем органику в августе или ранней осенью под уже растущие многолетние насаждения (цветы, деревья, кустарники), то азот, содержащийся в таких удобрениях, вызовет вторичный рост растений, что снизит их зимостойкость», — отмечает эксперт Даниил Костылев, ученый-агроном, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, владелец питомника «Цветник Урала».
Список органических удобрений:
- Перегной. Его применяют для улучшения структуры почвы и обогащения микроэлементами.
- Компост. Для его получения остатки растений и разнообразные пищевые отходы компостируют в течение двух или трех лет. Естественный источник азота, фосфора и калия.
- Торф. Улучшает воздухопроницаемость и влагоемкость почвы. Применяется для мульчирования растений.
- Древесная зола. Обеспечивает растения калием и кальцием, улучшая их морозостойкость. Также зола содержит необходимые микроэлементы, способствует оздоровлению почвы.
- Сидераты. Сидеральные культуры (бобовые, озимая рожь, рапс, горчица
и т. д.) высевают после основного растения на грядке. До цветения их заделывают в землю для обогащения органикой. Кроме того, сидераты оздоравливают землю и борются с насекомыми-вредителями.
Минеральные
Удобрения этого вида помогают восполнить недостаток важных элементов в почве. Эти подкормки, как правило, содержат фосфор и калий, необходимые для укрепления корневой системы и подготовки растений к морозам.
Самые важные минеральные подкормки:
- Фосфорные удобрения. Главный источник фосфора, который требуется для укрепления корней и повышения выносливости растений зимой. К таким удобрениям относятся суперфосфат, фосфоритная мука и др. Фосфорные добавки нельзя совмещать с известью или золой.
- Калийные удобрения. Это калийная соль, сульфат калия, хлористый калий
и т. д.Эти удобрения обеспечивают растения калием, что повышает их морозоустойчивость. Хлористый калий рекомендуется использовать осенью, так как за зимний период вредный растениям хлор исчезает.
- Комплексные удобрения. Представляют собой смеси основных питательных веществ и микроэлементов, которые поддерживают баланс питания почвы. Лучше всего выбирать комплексные смеси с маркировкой «Осеннее», которые разработаны специально для этого периода.
Чем лучше удобрять осенью конкретные культуры
Каждая растительная культура требует своего подхода к подкормке. Помните, что избыточное внесение удобрений вредно. Ниже приведены рекомендации по подкормке для отдельных видов растений.
Клубника
«Ягодная культура нуждается в фосфорно-калийных удобрениях (примерно 10—15 г действующего вещества на 1 кв. м). Для улучшения структуры почвы вносят компост или перегной. Важно понимать, что клубника, как многолетнее растение, остается зимовать, поэтому компост, перегной и другую органику под нее можно вносить только осенью или весной. Осеннее внесение органики непосредственно под клубнику снизит ее зимостойкость за счет высокого содержания азота. Важно помнить, что под эту ягодную культуру нельзя вносить хлористый калий», — рассказывает эксперт Даниил Костылев.
Чеснок
В осенний период для этой овощной культуры ключевую роль играют калийные удобрения (примерно 10 г калия на 1 кв. м), которые способствуют укреплению луковиц перед наступлением холодов. Для дополнительного питания можно внести немного компоста или перегноя. Для улучшения состояния почвы перед посадкой чеснока рекомендуется вырастить сидераты, которые затем заделываются в землю.
Картофель
Эта пасленовая культура отлично реагирует на осеннее внесение органических удобрений в предшествующий год. Компост или перегной (до 5 кг на 1 кв. м) считаются лучшими вариантами, поскольку они медленно разлагаются и питают почву. А также полезно добавлять суперфосфат и калийную соль, которые улучшают состояние грунта.
Розы
Эта декоративная культура требует особого ухода осенью. Для укрепления корневой системы рекомендуется использовать фосфорно-калийные удобрения. Эксперт Даниил Костылев рекомендует применять монофосфат калия (одну столовую ложку растворить в 10 л воды). Полученного раствора достаточно для полива двух или трех кустов роз.
«Из органических подкормок для улучшения структуры почвы можно использовать торф, который содержит азот в связанном состоянии и не снизит зимостойкость роз. Его можно применять для мульчирования», — советует эксперт.
Малина
«Ягодная культура нуждается в калийно-фосфорных удобрениях (примерно 10—15 г действующего вещества на 1 кв. м). Органические удобрения, такие как компост, для структурирования почвы и ее обогащения можно вносить только весной или осенью предшествующего посадке малины года», — рекомендует эксперт Даниил Костылев.
Плодовые деревья
В осенний период деревья нуждаются в калийных и фосфорных удобрениях, которые способствуют укреплению корней и помогают растениям лучше перенести зимние холода. Помимо этого, стоит добавить в почву органику в виде перегноя или компоста для дополнительного питания.
«Обычные минеральные удобрения вносим в лунки, которые копаем радиально от ствола. В каждую лунку насыпаем примерно по одной чайной ложке таких минеральных удобрений, как, например, суперфосфат и сульфат калия», — рассказывает эксперт.
Как правильно вносить удобрения в почву осенью: пошаговая инструкция
Чтобы удобрения сработали максимально эффективно, важно правильно их вносить. Помните, что не следует смешивать органические и минеральные удобрения. Вначале рекомендуем внести органические удобрения, а спустя 5—7 дней минеральные подкормки. Далее представлена пошаговая инструкция по внесению удобрений осенью.
1. Подготовка почвы
Перед тем как приступить к внесению удобрений, нужно удалить остатки прошлых растений и сорную траву. Затем тщательно взрыхлите землю.
2. Выбор удобрений
В зависимости от особенностей грунта и потребностей растений можно использовать либо органические, либо минеральные подкормки.
3. Внесение органических удобрений
Органику следует равномерно распределить на поверхности почвы, а затем перекопать на глубину 15—20 см.
4. Внесение минеральных удобрений
Различные средства, например калийная соль и суперфосфат, равномерно распределяют по земле и заделывают с помощью граблей.
5. Полив
После внесения удобрений рекомендуется тщательно увлажнить землю, чтобы обеспечить активное впитывание полезных веществ.
6. Мульчирование
Для сохранения влаги и защиты почвы от морозов при необходимости можно провести это мероприятие.
Что лучше не использовать в качестве подкормки для растений осенью
Некоторые удобрения не рекомендуются для осеннего внесения, так как они могут навредить растениям. Например:
- Азотные удобрения (мочевина, аммиачная селитра). Осенью они стимулируют рост зеленой массы, что ослабляет растения перед зимой.
- Свежий навоз. Этот природный компонент может обжечь корни и стать источником болезней. А также в свежем навозе в большом количестве могут быть семена сорных растений.
- Птичий помет. Это слишком агрессивное удобрение для осеннего внесения, его редко применяют в сухом непереработанном виде.
Комментарий эксперта
Даниил Костылев рекомендует ознакомиться со следующей информацией:
— Осень — пора созревания различных плодов. Так и хочется чем-то подкормить растения, чтобы урожай был больше и вкуснее. Но будьте осторожны, так как далеко не все удобрения для этого подходят. Хотя календарно осень наступает в сентябре, для растений осенние процессы начинаются еще в августе. Растительные культуры завершают свой рост и начинают готовиться к зиме. Это можно легко увидеть по побегам: летом они были зеленые, а сейчас становятся коричневыми.
При этом у растений идет процесс перестройки тканей. У деревьев и кустарников побеги одревесневают, у многолетников в корневищах откладываются сахара. Значит, вегетативный рост им совсем уже не нужен. Если растение продолжит отращивать побеги в августе и сентябре, то эти побеги могут просто не успеть в достаточной степени одревеснеть к зиме и могут замерзнуть при первых же заморозках. А вместе с ними зимостойкость потеряет и все растение. Получается, что даже вполне зимостойкие культуры могут не пережить зиму.
Вы скажите: ну хорошо, что в природе так все мудро устроено: вегетативный рост осенью заканчивается, значит не о чем беспокоиться! Но есть один элемент питания, внесение которого может снова вызвать нежелательный вегетативный рост. Это азот.
Азот считается мощнейшим регулятором роста, хотя он не гормональное вещество, а простой элемент питания. Но он входит в состав гормона роста ауксина, который активизирует рост побегов и стимулирует образование белков, необходимых для этого роста. Сами белки при этом тоже содержат азот, а строятся они из содержащих азот аминокислот.
Рост побегов происходит за счет деления клеток, в которых передача наследственной информации происходит при помощи нуклеиновых кислот, как вы можете догадаться, тоже содержащих азот. Ну и зеленый цвет самих растущих побегов — это хлорофилл, который дает энергию для роста. А в основе его — все тот же азот. Вот и получается, что, когда осенью рост уже не нужен, внесение избыточного азота может его повторно спровоцировать. Именно поэтому в осенних удобрениях содержится совсем немного азота или там его вообще нет.
Итак, запомните главное правило: начиная с августа, а тем более в сентябре, не подкармливайте растения азотом! Это относится и к органическим удобрениям, которые многие любят вносить при осенней посадке. Органика содержит много азота. Потому ее можно вносить при весенней посадке, но не осенью!
А теперь главный вопрос: а чем же кормить растения осенью? На это есть очень простой ответ. Любые растения и деревья, и кустарники, и многолетники начиная с августа подкармливаем фосфором и калием. Это значительно усилит зимостойкость растений. Как вы знаете, осенью происходит вторичный рост корневой системы. Растения стремятся нарастить корни, чтобы выйти за пределы промерзающего слоя, — это им поможет с водообеспечением рано весной. Приведу пример. Вы видели, наверное, подгорающие весной туи. Это происходит потому, что хвоя рано весной пробуждается на солнце и начинает испарять влагу, а корни заморожены в верхнем слое почвы. Если корни глубже, то влага поступает в растения, и туи не горят. Осеннее внесение фосфора как раз и стимулирует рост корневой системы в глубину.
Зачем нужен калий? Он отвечает за накопление сахаров и других сложных углеводов в древеснеющих побегах деревьев и кустарников, а также в корневищах травянистых многолетников. Тем самым калий усиливает осмотическое давление клеточного сока, то есть сгущает его, что сильно повышает холодостойкость и морозостойкость растений. Кроме того, калий увеличивает лежкость плодов, если вы, например, выращиваете зимние сорта яблок для хранения.
Особенно это касается растений, которые считаются относительными экзотами в конкретных условиях. Например, в средней полосе России и на Урале таким проблемным плодовым деревом считается черешня, а у кустарников это некоторые сорта гортензий. Им точно не повредит периодическая подкормка фосфором и калием.
Что значит периодическая? Начиная с августа подкармливаем фосфором и калием два, а лучше даже три раза, через каждые две недели. Можно использовать разные фосфорно-калийные удобрения. Главное — убедитесь, что в их составе нет азота. Например, нельзя использовать калиевую селитру (слово «селитра» означает, что в его составе есть азот в нитратной форме). Быстрее всего подействует водорастворимое удобрение монофосфат калия. Растворяем одну столовую ложку в лейке и поливаем куст или дерево. Такая нехитрая подкормка усилит зимостойкость ваших растений, что особенно актуально в суровые зимы, которые наблюдаются в последние годы.
Памятка для начинающего садовода: какие удобрения вносить в почву осенью
После завершения сбора урожая важно обеспечить растения питательными веществами, чтобы подготовить их к зимнему периоду и улучшить морозостойкость. Внесение осенью удобрений при перекопке почвы помогает весной сэкономить время, а внесенные элементы лучше усваиваются растениями. Например, хлористый калий рекомендуется использовать осенью, так как за зиму хлор, вредный для растений, успевает нейтрализоваться. Вот краткий список, который поможет вам успешно провести подкормку:
1. Советуем использовать органические добавки, такие как перегной, компост и древесная зола.
2. Из минеральных удобрений лучше выбрать суперфосфат и калийные соли.
3. Важно ориентироваться на потребности конкретных растительных культур при внесении удобрений.
4. Осенью не рекомендуем применять азотные удобрения и свежий навоз, птичий помет.
5. Следует провести мульчирование почвы для сохранения влаги и защиты корней растений от сильных морозов.
Автор: Анастасия Калинина
Эксперты: Даниил Костылев, ученый-агроном, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, владелец питомника "Цветник Урала