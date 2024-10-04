Синоптики спрогнозировали дождь и похолодание в Москве 4 октября

Температура воздуха в Москве днем будет колебаться от +14 до +16 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +8.
В Московской области днем температура составит от +13 до +18 градусов, ночью она может снизиться до +5.
Ожидается южный ветер со скоростью 5−10 м/с.
Атмосферное давление составит 747 мм ртутного столба.
3 октября научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что золотая осень с интенсивным листопадом придет в Москву с 7 октября, раньше времени.
В этот же день ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала, что температура воздуха в Москве будет выше нормы до середины октября.