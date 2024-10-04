Синоптики спрогнозировали дождь и похолодание в Москве 4 октября

Облачно, дождь и до +16 градусов — такая погода ожидает жителей столичного региона в пятницу, 4 октября. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.

Сейчас в Олбани: +16° 0 м/с 82% 758 мм рт. ст. +16°
Источник: Reuters

Температура воздуха в Москве днем будет колебаться от +14 до +16 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +8.

В Московской области днем температура составит от +13 до +18 градусов, ночью она может снизиться до +5.

Ожидается южный ветер со скоростью 5−10 м/с.

Атмосферное давление составит 747 мм ртутного столба.

3 октября научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что золотая осень с интенсивным листопадом придет в Москву с 7 октября, раньше времени.

В этот же день ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала, что температура воздуха в Москве будет выше нормы до середины октября.