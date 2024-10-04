Четверг в Москве стал самым теплым 3 октября

Тогда же метеоролог, главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила, что мороз в Москве ожидается в середине октября, когда ночные температуры опустятся ниже ноля градусов. Дождь с мокрым снегом прогнозируется в 20-х числах месяца, но он не сформирует снежный покров и, вероятнее всего, будет таять на земле или в воздухе, сообщает RT.