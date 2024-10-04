Четверг в Москве стал самым теплым 3 октября

В Московском регионе 3 октября было установлено несколько температурных рекордов. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

Сейчас в Олбани: +16° 0 м/с 82% 758 мм рт. ст. +16°
Источник: Агентство «Москва»

«Уходящий антициклон сегодня еще раз порадовал жителей столичного региона солнечной, сухой и не по сезону теплой погодой. Местами воздух прогрелся выше рекордных отметок», — приводит слова метеоролога агентство городских новостей «Москва».

Температурный максимум в Можайске составил +21,6 градуса — это на 1,2 градуса выше, чем фиксировали в этот день в 2005 году. Кроме того, новый суточный рекорд был установлен в Коломне, где столбики термометров поднялись до +23,7 градуса, что на 0,8 градуса выше прежнего рекорда 50-летней давности.

На базовой метеостанции ВДНХ в Москве максимальная температура 3 октября достигла 21,9 градуса. Этот день стал самым теплым 3 октября за время наблюдений за погодой на этой метеостанции с 1849 года.

Ранее в этот день Леус заявил, что 3 октября станет последним очень теплым днем в 2024 году. По его словам, это будет финал октябрьского «бабьего лета», пишет сайт kp.ru. По его словам, в пятницу, 4 октября, ожидаются осадки и резкое похолодание, днем до +12…+14 градусов.

Тогда же Леус предупредил, что сильные магнитные бури продлятся до 21:00 5 октября. По его словам, слабые возмущения геомагнитного поля сохранятся и 6 октября, но они уже не будут достигать уровня магнитных бурь, отмечает НСН.

Также 3 октября руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов призвал не ожидать такого экстремального тепла, как в сентябре. По его словам, ожидается, что температура воздуха будет выше нормы на два-четыре градуса, отмечает 360.ru. После небольшого перерыва россиян ожидает ясная погода, которая, скорее всего, наступит около 12—14 октября.

Тогда же метеоролог, главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила, что мороз в Москве ожидается в середине октября, когда ночные температуры опустятся ниже ноля градусов. Дождь с мокрым снегом прогнозируется в 20-х числах месяца, но он не сформирует снежный покров и, вероятнее всего, будет таять на земле или в воздухе, сообщает RT.

Накануне научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что золотая осень с интенсивным листопадом придет в Москву с 7 октября, раньше времени. Он объяснил, что это произойдет из-за того, что не хватает воды.