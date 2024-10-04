Четверг в Москве стал самым теплым 3 октября

«Уходящий антициклон сегодня еще раз порадовал жителей столичного региона солнечной, сухой и не по сезону теплой погодой. Местами воздух прогрелся выше рекордных отметок», — приводит слова метеоролога агентство городских новостей «Москва».
Температурный максимум в Можайске составил +21,6 градуса — это на 1,2 градуса выше, чем фиксировали в этот день в 2005 году. Кроме того, новый суточный рекорд был установлен в Коломне, где столбики термометров поднялись до +23,7 градуса, что на 0,8 градуса выше прежнего рекорда 50-летней давности.
На базовой метеостанции ВДНХ в Москве максимальная температура 3 октября достигла 21,9 градуса. Этот день стал самым теплым 3 октября за время наблюдений за погодой на этой метеостанции с 1849 года.
Ранее в этот день Леус заявил, что 3 октября станет последним очень теплым днем в 2024 году. По его словам, это будет финал октябрьского «бабьего лета», пишет сайт kp.ru. По его словам, в пятницу, 4 октября, ожидаются осадки и резкое похолодание, днем до +12…+14 градусов.
Тогда же Леус предупредил, что сильные магнитные бури продлятся до 21:00 5 октября. По его словам, слабые возмущения геомагнитного поля сохранятся и 6 октября, но они уже не будут достигать уровня магнитных бурь, отмечает НСН.
Также 3 октября руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов призвал не ожидать такого экстремального тепла, как в сентябре. По его словам, ожидается, что температура воздуха будет выше нормы на два-четыре градуса, отмечает 360.ru. После небольшого перерыва россиян ожидает ясная погода, которая, скорее всего, наступит около
Тогда же метеоролог, главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила, что мороз в Москве ожидается в середине октября, когда ночные температуры опустятся ниже ноля градусов. Дождь с мокрым снегом прогнозируется в 20-х числах месяца, но он не сформирует снежный покров и, вероятнее всего, будет таять на земле или в воздухе, сообщает RT.
Накануне научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что золотая осень с интенсивным листопадом придет в Москву с 7 октября, раньше времени. Он объяснил, что это произойдет из-за того, что не хватает воды.