На Земле 4 октября начнется магнитная буря

«Вероятность бурь высшего пятого уровня оценивается как 8%. Общая продолжительность геомагнитных событий может составить до 4 суток. В этот период возможны 2 или 3 ночи сильных полярных сияний подряд», — сказал Богачев.
По его словам, ученые уточнили времена прихода к Земле двух выбросов массы, сформированных в результате супервспышек 2 и 3 октября (которые достигли баллов X7.1 и X9.1). Согласно основной мировой математической модели, ядро первого выброса придёт к планете 4 октября около полудня по московскому времени, рассказал руководитель лаборатории. Это вызовет длительные магнитные бури уровня от 2 до 3 по 5-бальной шкале.
«Наиболее крупным по оценкам, однако, является второе облако плазмы, образованное вчерашней рекордной солнечной вспышкой. Согласно расчетам, оно столкнется с магнитным полем Земли завтра около 17 часов по московскому времени, на фоне всё ещё продолжающихся геомагнитных возмущений от первого удара. В настоящее время прогнозируется усиление бурь в результате второго удара до уровня 3 с отдельными всплесками до 4», — также добавил Богачев.