На Земле 4 октября начнется магнитная буря

«Наиболее крупным по оценкам, однако, является второе облако плазмы, образованное вчерашней рекордной солнечной вспышкой. Согласно расчетам, оно столкнется с магнитным полем Земли завтра около 17 часов по московскому времени, на фоне всё ещё продолжающихся геомагнитных возмущений от первого удара. В настоящее время прогнозируется усиление бурь в результате второго удара до уровня 3 с отдельными всплесками до 4», — также добавил Богачев.