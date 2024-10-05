Дачники Подмосковья опасаются нашествия медведей

— Да, но это было весной, осенью я не видел. Сейчас прочитал, что, если официально объявили, что есть шесть медведей, значит, это предупреждение о том, что в лес лучше не ходить. У нас же Московская область, у нас запрещен отстрел медведей, поэтому и сообщается, что медведи там, три раза сказано, что они в Красной книге, отстрел их запрещен. То есть, в принципе, государство ничего сделать для нашей защиты не может, а только опубликовать, что есть медведи. То есть мы уже предупреждены, и мы сами решаем, идти нам в лес или не идти. А медведи — сами знаете, тем более они с медвежатами. У меня есть и корова, я и не знаю, что с ней делать. Вот она у меня на участке пасется, все равно я не знаю, что делать.