Дачники Подмосковья опасаются нашествия медведей

В Талдомском районе Московской области насчитали шесть медведей в окрестностях дачных участков, сообщила администрация. Ранее местные жители сообщали о том, что видели зверей или их следы в районах начеленных пунктов Дмитрово, Коришево, Тарусово, Попадьино.
Александр Поляков, лесничий, директор филиала государственного казенного учреждения Московской области «Мособллес» считает, что поводов для беспокойства нет:
— Я не говорю, что они выходили, я говорю, что они там живут. По учету охотников, охотники делают учеты по численности животных — кабанов, лосей, медведей — шесть штук у нас здесь живут. Но не факт, что они болтаются по садовым товариществам, живут и живут в глухих местах.
— Это опасно, с вашей точки зрения?
— Да нет, конечно. Я несколько раз видел медведя, ничего такого страшного. Ну, живут медведи, в природе каждой твари по паре, как говорится. Да ничего опасного, все нормально, все по графику. Вот мы кормим кабанов, приходит медведь. Пошли грибы, все, он закончил ходить. Все звери ведут ночной образ жизни, все звери, от мыши до слона. То есть ночью они питаются, размножаются, а днем они спят. И, соответственно, если они легли где-то рядом с поселком, с деревней, пошли люди в лес, их столкнули, не дали им выспаться, ну и на следующий день сюда же не придут спать. Поэтому они уходят в глухие места, им надо выспаться, понимаете, в чем дело. Когда идет активное посещение лесов, начинаются грибы, ягоды, звери уходят. Не было случаев нападения. Охота очень популярна. Дело в том, что медведь в Красной книге Московской области, его стрелять нельзя, если о медведях речь идет. А так охота идет, отстреливается 53 особи лося, десять оленей, кабанов штук по 100 стреляли. По учету, по-моему, 900 охотников в талдомском обществе числится. Сейчас сезон только начался, с 1 октября открылся сезон охоты на копытных, с 15 сентября идет охота на пушнину. Нападет медведь только раненый либо если охраняет детенышей.
Тем не менее житель Коришева Александр говорит, что люди напуганы и по вечерам стараются лишний раз не выходить из дома, переживают за скот и не выпускают детей на улицу:
— Сейчас сказали, что их минимум шесть, это уже официально насчитано, уже в Дмитрове их видели, и в Коришеве следы были.
— Вы сами их видели?
— Да, но это было весной, осенью я не видел. Сейчас прочитал, что, если официально объявили, что есть шесть медведей, значит, это предупреждение о том, что в лес лучше не ходить. У нас же Московская область, у нас запрещен отстрел медведей, поэтому и сообщается, что медведи там, три раза сказано, что они в Красной книге, отстрел их запрещен. То есть, в принципе, государство ничего сделать для нашей защиты не может, а только опубликовать, что есть медведи. То есть мы уже предупреждены, и мы сами решаем, идти нам в лес или не идти. А медведи — сами знаете, тем более они с медвежатами. У меня есть и корова, я и не знаю, что с ней делать. Вот она у меня на участке пасется, все равно я не знаю, что делать.
Грибников егеря просят быть осторожнее, советуют в лесу громко разговаривать и даже петь, а при встрече с медведем не делать резких движений и постараться спрятаться.