Axios: ураган «Хелен» — один из самых смертоносных штормов в США в этом столетии

Общая картина
Согласно Axios, к утру пятницы было известно по меньшей мере о 215 погибших, что сделало ураган «Хелен» третьим по смертоносности в XXI веке: он уступил лишь урагану «Катрина», бушевавшему в 2005 году (1392 смерти в зонах действия) и урагану «Мария» в 2017 году (по меньшей мере 2975 смертей в зонах действия).
Он обрушился на страну в 1969 году и схож с «Хелен» в том, что «большинство из 259 смертей в США от “Камиллы” произошло из-за внезапного наводнения в Аппалачах (штат Вирджиния), вызванного выходом на сушу шторма 5-й категории, который сам по себе был катастрофичным», пояснила служба новостей о погоде.
Уровень угрозы
Ураган «Хелен» обрушился на побережье США поздно вечером 26 сентября.
Согласно Земной обсерватории НАСА, «предшествующий дождь и последовавший ураган принесли сильные осадки в южные Аппалачи», начавшиеся 25 сентября. В результате в восточном Теннесси, Западной Вирджинии и Северной Каролине произошло «смертоносное разрушительное наводнение». В Эшвилле (штат Северная Каролина) наблюдался исторический подъем уровня воды: по данным Национальной метеорологической службы США, с 25 по 27 сентября выпало в общей сложности 35,5 сантиметра осадков.
На некоторых реках в Северной Каролине отмечают рекордные паводки. Наводнение «хозяйничает» в южных Аппалачах: по предварительным данным, общие осадки в некоторых частях Джорджии, Северной Каролины, Южной Каролины, Теннесси и Вирджинии приблизились к 25 сантиметрам или превысили эту отметку.
В течение последних 15 месяцев глобальные температуры океана оставались на рекордно высоком уровне.
Ураган — особое погодное явление, которое возникает лишь в тропиках над океанами. Чтобы сильный ветер признали ураганом, он должен соответствовать ряду критериев: региону зарождения, показателям скорости и атмосферного давления. Силу ветра оценивают по шкале Бофорта — от 1 до 12 баллов; силу урагана — по пятибалльной шкале Саффира — Симпсона.