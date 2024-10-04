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Axios: ураган «Хелен» — один из самых смертоносных штормов в США в этом столетии

Число жертв урагана «Хелен» в США в четверг превысило 200 человек. Спасатели продолжают искать выживших через неделю после того, как мощный шторм обрушился на Флориду и вызвал проливные дожди на юго-востоке страны.

Марина Светлова
Автор Погода Mail
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Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Погода Mail

Общая картина

Согласно Axios, к утру пятницы было известно по меньшей мере о 215 погибших, что сделало ураган «Хелен» третьим по смертоносности в XXI веке: он уступил лишь урагану «Катрина», бушевавшему в 2005 году (1392 смерти в зонах действия) и урагану «Мария» в 2017 году (по меньшей мере 2975 смертей в зонах действия).

По данным Yale Climate Connections, «единственным более смертоносным ураганом, чем “Хелен”, за последние 60 лет в США стал ураган “Камилла”».

Он обрушился на страну в 1969 году и схож с «Хелен» в том, что «большинство из 259 смертей в США от “Камиллы” произошло из-за внезапного наводнения в Аппалачах (штат Вирджиния), вызванного выходом на сушу шторма 5-й категории, который сам по себе был катастрофичным», пояснила служба новостей о погоде.

Уровень угрозы

Ураган «Хелен» обрушился на побережье США поздно вечером 26 сентября.

Ему присвоена 4-я категория: шторм быстро усилился и вызвал беспрецедентное наводнение из-за прилива в городе Тампа (штат Флорида). Смертельные случаи и разрушения зафиксированы в шести юго-восточных штатах США.

Согласно Земной обсерватории НАСА, «предшествующий дождь и последовавший ураган принесли сильные осадки в южные Аппалачи», начавшиеся 25 сентября. В результате в восточном Теннесси, Западной Вирджинии и Северной Каролине произошло «смертоносное разрушительное наводнение». В Эшвилле (штат Северная Каролина) наблюдался исторический подъем уровня воды: по данным Национальной метеорологической службы США, с 25 по 27 сентября выпало в общей сложности 35,5 сантиметра осадков.

Наводнение привело к затоплению целых районов, повредило дороги, вызвало оползни, вывело из строя электричество и сотовую связь и заставило многих жителей эвакуироваться во временные убежища.

На некоторых реках в Северной Каролине отмечают рекордные паводки. Наводнение «хозяйничает» в южных Аппалачах: по предварительным данным, общие осадки в некоторых частях Джорджии, Северной Каролины, Южной Каролины, Теннесси и Вирджинии приблизились к 25 сантиметрам или превысили эту отметку.

Как показывают исследования, ураганы сейчас вызывают больше осадков, чем несколько десятилетий назад. Задокументирована тенденция к увеличению количества штормов, которые быстро усиливаются, причем усиление происходит в Атлантике.

В течение последних 15 месяцев глобальные температуры океана оставались на рекордно высоком уровне.

Ураган — особое погодное явление, которое возникает лишь в тропиках над океанами. Чтобы сильный ветер признали ураганом, он должен соответствовать ряду критериев: региону зарождения, показателям скорости и атмосферного давления. Силу ветра оценивают по шкале Бофорта — от 1 до 12 баллов; силу урагана — по пятибалльной шкале Саффира — Симпсона.