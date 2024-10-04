Axios: ураган «Хелен» — один из самых смертоносных штормов в США в этом столетии

Он обрушился на страну в 1969 году и схож с «Хелен» в том, что «большинство из 259 смертей в США от “Камиллы” произошло из-за внезапного наводнения в Аппалачах (штат Вирджиния), вызванного выходом на сушу шторма 5-й категории, который сам по себе был катастрофичным», пояснила служба новостей о погоде.