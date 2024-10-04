Москвичам рассказали, когда ждать первого снега

До этого глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов предупреждал, что на Москву и Подмосковье надвигается похолодание. По его словам, уже в эти выходные будет репетиция холода, который настанет во вторник. По прогнозу, в дневное время ожидается +12…+14°C.