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Москвичам рассказали, когда ждать первого снега

В Москве первый снег может выпасть во второй половине октября. Об этом рассказала главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе с «Ведомостями».

Сейчас в Олбани: +22° 2 м/с 50% 758 мм рт. ст. +16°
Источник: Агентство «Москва»

«Не исключено, что в воздухе может покружиться снежок. Но поскольку за долгий период жары почва у нас прогрелась, вероятнее всего, он тут же растает», — поделилась она долгосрочным прогнозом.

Во второй половине октября, по предварительной информации, температура утром и ночью может быть ниже 0, добавила Позднякова.

До этого глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов предупреждал, что на Москву и Подмосковье надвигается похолодание. По его словам, уже в эти выходные будет репетиция холода, который настанет во вторник. По прогнозу, в дневное время ожидается +12…+14°C.

Кроме того, Шувалов подчеркивал, что сейчас наступает «эпоха низких температур с дождями».