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Четыре главные ошибки дачников осенью

Осенью садоводам нельзя удобрять растения азотосодержащими веществами, оставлять неубранные листья, сажать не зимостойкие сорта и откладывать побелку стволов. Об этом рассказала руководитель отдела садовых растений Imperial Garden Екатерина Борисова.

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Источник: РИА "Новости"

Осенью нельзя сажать не зимостойкие сорта растений, так как они не приживутся.

«Большая ошибка — подкармливать азотосодержащими удобрениями, так как они способствуют активному росту растений и не позволят вызреть древесине. Это приведет к плохой подготовке растения к морозам, а впоследствии — к гибели», — передает «Подмосковье сегодня» слова Борисовой.

Эксперт добавила, что осенью многие не убирают листья под деревьями. Это может привести к развитию ржавчины и пятнистости у растений из-за содержащихся в листьях грибов. По словам Борисовой, важно также проверять, чтобы сорт, который будет посажен осенью был зимостойким. Побелку растений она рекомендует проводить в начале осени, чтобы защитить стволы от зимних ожогов.

Ранее депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин рассказал, как убрать листву в саду осенью, передает RT. Он рекомендует делать это в октябре или ноябре и использовать газонокосилку, грабли или садовые пылесосы.