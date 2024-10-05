Бархатный сезон на Черноморском побережье продлится минимум до середины октября

«В этом году бархатный сезон длится долго, обычно он уже заканчивается в конце сентября — начале октября. В этом году он будет длиться минимум до середины октября на Черноморском побережье. В Крыму бархатный сезон еще раньше завершается, но температура воздуха на побережье Крыма сейчас 24−26 градусов, а температура воды в Ялте и в Феодосии — 23 градуса», — сказал он.
Вильфанд добавил, что температура воды в Сочи, Геленджике, Анапе сейчас составляет плюс 23−24 градуса.
При этом в течение выходных и первой половины следующей недели существенных осадков не ожидается, а солнце будет способствовать загару, заметил метеоролог. Он уточнил, что ультрафиолет сейчас полезен, его индекс на Черноморском побережье — около двух единиц.
Стандарт ультрафиолетового индекса разработали Всемирная организация здравоохранения, Программа ООН по окружающей среде и Всемирная метеорологическая организация. Он указывает на потенциально возможные неблагоприятные для здоровья последствия. Для его характеристики существует шкала от 1 до 12 единиц.