Бархатный сезон на Черноморском побережье продлится минимум до середины октября

«В этом году бархатный сезон длится долго, обычно он уже заканчивается в конце сентября — начале октября. В этом году он будет длиться минимум до середины октября на Черноморском побережье. В Крыму бархатный сезон еще раньше завершается, но температура воздуха на побережье Крыма сейчас 24−26 градусов, а температура воды в Ялте и в Феодосии — 23 градуса», — сказал он.