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Бархатный сезон на Черноморском побережье продлится минимум до середины октября

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Бархатный сезон на юге России на Черноморском побережье в 2024 году длится удивительно долго и не завершится минимум до середины октября, температура воды в Сочи, Геленджике, Анапе составляет плюс 23−24 градуса. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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Источник: РИА "Новости"

«В этом году бархатный сезон длится долго, обычно он уже заканчивается в конце сентября — начале октября. В этом году он будет длиться минимум до середины октября на Черноморском побережье. В Крыму бархатный сезон еще раньше завершается, но температура воздуха на побережье Крыма сейчас 24−26 градусов, а температура воды в Ялте и в Феодосии — 23 градуса», — сказал он.

Вильфанд добавил, что температура воды в Сочи, Геленджике, Анапе сейчас составляет плюс 23−24 градуса.

При этом в течение выходных и первой половины следующей недели существенных осадков не ожидается, а солнце будет способствовать загару, заметил метеоролог. Он уточнил, что ультрафиолет сейчас полезен, его индекс на Черноморском побережье — около двух единиц.

Стандарт ультрафиолетового индекса разработали Всемирная организация здравоохранения, Программа ООН по окружающей среде и Всемирная метеорологическая организация. Он указывает на потенциально возможные неблагоприятные для здоровья последствия. Для его характеристики существует шкала от 1 до 12 единиц.