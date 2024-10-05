Синоптик Вильфанд: треть территории России уже покрыта снегом

Октябрь в Москве в этом году ожидается на 1,5−2 градуса теплее нормы, отметил ранее ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус. По его словам, в целом этот месяц обещает быть теплым в большинстве регионов европейской части России. При этом количество осадков также должно быть нормальным — 65−75 миллиметров.