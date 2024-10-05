Магнитные бури начнутся на Земле днем 5 октября

Он напомнил, что 2 и 3 октября на Солнце произошли две мощные вспышки максимального класса Х — Х7,1 и Х9, которые заняли третье и первое места в списке самых сильных 25-го солнечного цикла. В момент вспышек было выброшено «солнечное вещество», которое должно было «ударить» по Земле и вызвать продолжительные и сильные магнитные бури.