Магнитные бури начнутся на Земле днем 5 октября

Он напомнил, что 2 и 3 октября на Солнце произошли две мощные вспышки максимального класса Х — Х7,1 и Х9, которые заняли третье и первое места в списке самых сильных 25-го солнечного цикла. В момент вспышек было выброшено «солнечное вещество», которое должно было «ударить» по Земле и вызвать продолжительные и сильные магнитные бури.
Ученые считают, что первое облако уже миновало планету, задев ее лишь своим разряженным краем 4 октября.
Согласно прогностическим моделям, влияние второго облака на Землю начнется после полудня 5 октября, интенсивность магнитных бурь будет слабая.
Далее они усилятся и в ночь на воскресенье, 6 октября, достигнут своего максимума — класса G3 — третьего уровня из пяти возможных. После этого они пойдут на спад и «продлятся до ночных часов вторника, 8 октября».
Он не исключил, что до полудня 5 октября в геомагнитном поле Земли могут появиться слабые возмущения, вызванные «остатками» первого облака.
Накануне главный специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова сообщала, что геомагнитная буря не повлияет на погодные условия.