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Магнитные бури начнутся на Земле днем 5 октября

Слабые магнитные бури начнутся на Земле во второй половине дня и продлятся до 8 октября. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

Сейчас в Олбани: +15° 2 м/с 88% 758 мм рт. ст. +14°
Источник: amic.ru

Он напомнил, что 2 и 3 октября на Солнце произошли две мощные вспышки максимального класса Х — Х7,1 и Х9, которые заняли третье и первое места в списке самых сильных 25-го солнечного цикла. В момент вспышек было выброшено «солнечное вещество», которое должно было «ударить» по Земле и вызвать продолжительные и сильные магнитные бури.

Ученые считают, что первое облако уже миновало планету, задев ее лишь своим разряженным краем 4 октября.

Согласно прогностическим моделям, влияние второго облака на Землю начнется после полудня 5 октября, интенсивность магнитных бурь будет слабая.

Далее они усилятся и в ночь на воскресенье, 6 октября, достигнут своего максимума — класса G3 — третьего уровня из пяти возможных. После этого они пойдут на спад и «продлятся до ночных часов вторника, 8 октября».

Он не исключил, что до полудня 5 октября в геомагнитном поле Земли могут появиться слабые возмущения, вызванные «остатками» первого облака.

Накануне главный специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова сообщала, что геомагнитная буря не повлияет на погодные условия.