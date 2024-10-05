Агроном рассказал, какие растения зимуют под снегом

«Неправильно делают дачники, которые связывают пучком малину и считают, что так должно быть. Это Сибирь. Ее нужно обязательно пригибать, как можно ближе к земле. Это связано с тем, что малина не вымерзает, просто идет иссушение весной, когда почва мерзлая. Именно из-за этой ошибки этой культуры у дачников почти нет», — объяснил специалист.