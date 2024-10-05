Агроном рассказал, какие растения зимуют под снегом

Кандидат сельскохозяйственных наук Алексей Мармулев назвал культуры, которые могут зимовать под снегом. Об этом он рассказал изданию АиФ-Новосибирск.
По словам агронома, во-первых, такая культура — это земляника. Ее рекомендуется высаживать там, где много снега. Также под снегом зимует малина.
«Неправильно делают дачники, которые связывают пучком малину и считают, что так должно быть. Это Сибирь. Ее нужно обязательно пригибать, как можно ближе к земле. Это связано с тем, что малина не вымерзает, просто идет иссушение весной, когда почва мерзлая. Именно из-за этой ошибки этой культуры у дачников почти нет», — объяснил специалист.
Алексей Мармулев отметил, что почка также погибает, если ветку сгибают на уровне снега. В таком случае почка тоже погибает. Это связано с тем, что современные сорта — малоустойчивые к иссушению и вымерзанию.
«Поэтому мой совет — пригнуть ее нужно в первой декаде октября, пока стебли хорошо гнутся и нет сильных морозов», — заключил агроном.