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Народные приметы на 6 октября 2024: что можно и нельзя делать в этот день

В народном календаре 6 октября называют Ираидин день или Ираида Спорная. К этому числу обычно заканчивалось бабье лето и начинались холода, поэтому на Руси начинали активные приготовления к зиме: утепляли дома, кололи дрова и чистили печи.

Кристина Корчанова
Автор Погода Mail
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Источник: РИА "Новости"

Православные верующие 6 октября вспоминают раннехристианскую мученицу Ираиду Александрийскую. Она жила в III веке, родилась в Александрии в Римском Египте. Будучи дочерью священника, Ираида с 12 лет избрала для себя монашескую жизнь.

Православная церковь 6 октября отмечает праздник в честь Зачатия Иоанна Предтечи. Родители славного Пророка и будущего Крестителя Господня были в годах и не имели детей, когда в храм явился архангел Гавриил и возвестил их о том, что скоро на землю ступит их сын Иоанн. Считается, что его рождение стало настоящим свидетельством чуда.

Приметы погоды 6 октября

Если вороны нахохлились или петух начал кукарекать ночью, в скором времени пойдет дождь. О том, каким еще приметам стоит доверять, читайте ниже.

  • Кошка умывается правой лапой — будет стоять хорошая погода.

  • Журавли уже улетели зимовать — в скором времени наступят холода.

  • Вокруг луны появился ореол — погода резко изменится.

  • На закате появились красные тучи — ожидайте дождь.

  • Солнце весь день было спрятано за облаками, но на закате вышло — в скором времени начнется гроза.

Что можно делать 6 октября

Считается, что 6 октября нужно готовить «наливушки» — блюдо из лепёшки и варёного картофеля. По обычаю, первым такое угощение должен попробовать самый младший в семье. Тогда вся зима пройдет сыто и счастливо. Что еще можно делать в этот день?

  • Предки верили, что 6 октября нужно заговаривать уголь, чтобы зимой не мерзнуть.

  • На Руси в этот день сжигали старые веники, в особенности если в хозяйстве уже пользовались новыми.

  • Считается, что в Ираидин день нужно проводить свободное время в приятной компании и думать лишь о хорошем. Главное — не перестараться, ведь установка исключительно на хорошие эмоции способна навредить ментальному здоровью.

Что запрещено делать 6 октября

6 октября категорически запрещено жаловаться на жизнь, в противном случае можно привлечь новые проблемы. От чего еще стоит отказаться в этот день?

  • В этот день, чтобы все не изменилось к худшему, не стоит хвалить человека.

  • На Руси верили, что 6 октября не нужно тратить деньги и покупать что-то новое, иначе можно навлечь финансовые проблемы. Если такой участи все же не удалось избежать, можно обратиться к следующим советам эксперта.

  • Не рекомендуется в эту дату одалживать или пересчитывать деньги, чтобы всю жизнь не провести в нужде.

  • Предки считали, что в этот день супругам нельзя ссориться, в противном случае вся семейная жизнь пройдет в склоках. Если чувствуете, что конфликт неизбежен, сделайте 5-секундный перерыв. Это поможет успокоиться.

  • Нельзя в это число божиться или клясться, иначе привлечете несчастья.

  • Не стоит в Ираидин день поднимать деньги с земли, иначе всю жизнь будете просить милостыню.