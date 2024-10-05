Народные приметы на 6 октября 2024: что можно и нельзя делать в этот день

Православные верующие 6 октября вспоминают раннехристианскую мученицу Ираиду Александрийскую. Она жила в III веке, родилась в Александрии в Римском Египте. Будучи дочерью священника, Ираида с 12 лет избрала для себя монашескую жизнь.
Православная церковь 6 октября отмечает праздник в честь Зачатия Иоанна Предтечи. Родители славного Пророка и будущего Крестителя Господня были в годах и не имели детей, когда в храм явился архангел Гавриил и возвестил их о том, что скоро на землю ступит их сын Иоанн. Считается, что его рождение стало настоящим свидетельством чуда.
Приметы погоды 6 октября
Если вороны нахохлились или петух начал кукарекать ночью, в скором времени пойдет дождь. О том, каким еще приметам стоит доверять, читайте ниже.
Кошка умывается правой лапой — будет стоять хорошая погода.
Журавли уже улетели зимовать — в скором времени наступят холода.
Вокруг луны появился ореол — погода резко изменится.
На закате появились красные тучи — ожидайте дождь.
Солнце весь день было спрятано за облаками, но на закате вышло — в скором времени начнется гроза.
Что можно делать 6 октября
Считается, что 6 октября нужно готовить «наливушки» — блюдо из лепёшки и варёного картофеля. По обычаю, первым такое угощение должен попробовать самый младший в семье. Тогда вся зима пройдет сыто и счастливо. Что еще можно делать в этот день?
Предки верили, что 6 октября нужно заговаривать уголь, чтобы зимой не мерзнуть.
На Руси в этот день сжигали старые веники, в особенности если в хозяйстве уже пользовались новыми.
Считается, что в Ираидин день нужно проводить свободное время в приятной компании и думать лишь о хорошем. Главное — не перестараться, ведь установка исключительно на хорошие эмоции способна навредить ментальному здоровью.
Что запрещено делать 6 октября
6 октября категорически запрещено жаловаться на жизнь, в противном случае можно привлечь новые проблемы. От чего еще стоит отказаться в этот день?
В этот день, чтобы все не изменилось к худшему, не стоит хвалить человека.
На Руси верили, что 6 октября не нужно тратить деньги и покупать что-то новое, иначе можно навлечь финансовые проблемы. Если такой участи все же не удалось избежать, можно обратиться к следующим советам эксперта.
Не рекомендуется в эту дату одалживать или пересчитывать деньги, чтобы всю жизнь не провести в нужде.
Предки считали, что в этот день супругам нельзя ссориться, в противном случае вся семейная жизнь пройдет в склоках. Если чувствуете, что конфликт неизбежен, сделайте 5-секундный перерыв. Это поможет успокоиться.
Нельзя в это число божиться или клясться, иначе привлечете несчастья.
Не стоит в Ираидин день поднимать деньги с земли, иначе всю жизнь будете просить милостыню.