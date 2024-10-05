Народные приметы на 6 октября 2024: что можно и нельзя делать в этот день

В этот день, чтобы все не изменилось к худшему, не стоит хвалить человека.

На Руси верили, что 6 октября не нужно тратить деньги и покупать что-то новое, иначе можно навлечь финансовые проблемы. Если такой участи все же не удалось избежать, можно обратиться к следующим советам эксперта.

Не рекомендуется в эту дату одалживать или пересчитывать деньги, чтобы всю жизнь не провести в нужде.

Предки считали, что в этот день супругам нельзя ссориться, в противном случае вся семейная жизнь пройдет в склоках. Если чувствуете, что конфликт неизбежен, сделайте 5-секундный перерыв. Это поможет успокоиться.

Нельзя в это число божиться или клясться, иначе привлечете несчастья.