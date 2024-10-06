CNN: Число жертв урагана «Хелен» в США выросло до 227 человек

Напомним, что ураган «Хелен» обрушился на материковую часть штата Флорида, оставив без электричества более 875 тысяч домов в этом регионе. «Хелен» вышла на сушу, сопровождая себя сильными ливнями и продолжая перемещаться по городу. Это привело к значительным разрушениям. На текущий момент без света остались свыше 875 тысяч домохозяйств во Флориде и более одного миллиона по всему региону.