CNN: Число жертв урагана «Хелен» в США выросло до 227 человек

Количество жертв урагана «Хелен,» нанесшего удар по юго-восточным районам США, возросло до не менее чем 227 человек. Об этом сообщил CNN.
Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс информировало, что число погибших достигло 215 человек. Как отмечается на сайте телеканал, погибших от урагана «Хелен» уже не менее 227 в шести штатах страны.
Напомним, что ураган «Хелен» обрушился на материковую часть штата Флорида, оставив без электричества более 875 тысяч домов в этом регионе. «Хелен» вышла на сушу, сопровождая себя сильными ливнями и продолжая перемещаться по городу. Это привело к значительным разрушениям. На текущий момент без света остались свыше 875 тысяч домохозяйств во Флориде и более одного миллиона по всему региону.
Ранее ураган «Дебби» сформировался в тропический шторм у побережья Кубы и начал движение в сторону Мексиканского залива. Он усилился до урагана, в связи с чем штормовое предупреждение было объявлено в нескольких районах штатов Флорида и Южная Каролина.