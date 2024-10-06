Климатолог отметил рост случаев засухи в России

«Сухая погода — это тоже характеристика глобального потепления. Увеличение частоты засух гораздо меньше, чем увеличение волн тепла, но все равно они тоже в 1,5−2 раза стали чаще, и ожидается продолжение этой тенденции по крайней мере до конца века, потому что парниковый эффект будет усиливаться», — сказал Кокорин.