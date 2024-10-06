Ученые назвали регион России с повышенным риском от изменения климата

«Это явление закономерное, Институт глобального климата и экологии это исследовал, и поэтому отнес юг европейской части России к одному из четырех регионов риска. Мы знаем, что это Арктика и зона вечной мерзлоты, это Дальний Восток в виду особенностей климата и это крупные мегаполисы. Но на юге европейской России риски именно с точки зрения жизни людей и сельского хозяйства, поскольку там в 2−3 раза будут чаще засухи, чаще волны жары», — сказал Кокорин.