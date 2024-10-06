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Ученые назвали регион России с повышенным риском от изменения климата

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Ученые отнесли южные субъекты России к региону с повышенным риском для здоровья людей и сельского хозяйства от потепления климата, волны засухи и жары там будут происходить в 2−3 раза чаще, заявил РИА Новости эксперт по вопросам климата фонда «Природа и люди» Алексей Кокорин.

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Источник: © РИА Новости

Пыльные бури накрыли ряд регионов Южного федерального округа в начале недели. Они были замечены в Ростовской, Волгоградской, Астраханской областях, Калмыкии.

«Это явление закономерное, Институт глобального климата и экологии это исследовал, и поэтому отнес юг европейской части России к одному из четырех регионов риска. Мы знаем, что это Арктика и зона вечной мерзлоты, это Дальний Восток в виду особенностей климата и это крупные мегаполисы. Но на юге европейской России риски именно с точки зрения жизни людей и сельского хозяйства, поскольку там в 2−3 раза будут чаще засухи, чаще волны жары», — сказал Кокорин.

Он отметил, что рекорды температуры в южных регионах России в ближайшем будущем тоже будут, но несильно превышающие предыдущие значения.