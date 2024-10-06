Российским дачникам рассказали, как подготовить дачу к зиме

Погода в Олбани: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц
Дачникам из Новосибирска рассказали, как подготовить дачу к зиме. Для начала нужно отключить электричество. Если в доме есть печка, то ее нужно очистить от золы. Газовые баллоны стоит отключить от плит и убрать в пристройку, где нет прямых солнечных лучей.
— На огороде нужно разобрать теплицы и парники. Также стоит убрать всю сухую листву и ветки. Сжигать их не надо. Лучше сложить их в компостные кучи или вывезти на свалку, — напомнили в МЧС России по Новосибирской области.
Если зимой вы планируете приезжать на дачу, то печку лучше отштукатурить, побелить, а дымоход прочистить.