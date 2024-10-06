Российским дачникам рассказали, как подготовить дачу к зиме

Дачникам из Новосибирска рассказали, как подготовить дачу к зиме. Для начала нужно отключить электричество. Если в доме есть печка, то ее нужно очистить от золы. Газовые баллоны стоит отключить от плит и убрать в пристройку, где нет прямых солнечных лучей.