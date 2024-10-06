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Агроном рассказал, как правильно хранить капусту

Можно обернуть ее в бумагу и положить вверх кочерыжкой.

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Источник: Комсомольская правда

Новосибирский агроном Людмила Шубина рассказала дачникам, как правильно хранить капусту. Среди всего урожая надо отобрать плотные кочаны среднего размера. Мелкие быстро увядают, а сильно крупные быстро трескаются.

— Нельзя закладывать на хранение кочаны с подмороженными верхними листьями. Можно хранить, подвешивая кочаны за кочерыгу. Хорошие результаты дает обертывание каждого кочана бумагой, — рассказала Людмила Шубина.

Оптимальная температура хранения варьируется от −1 до +1 градуса. Влажность воздуха должна составлять 90−95%.