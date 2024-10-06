Эксперт рассказала, что можно вырастить на балконе осенью и зимой

«Для выращивания в холодное время года лучше всего подойдут холодостойкие сорта зелени и овощей, такие как шпинат, редис, петрушка, руккола, лук и укроп. Эти растения не нуждаются в большом количестве света и переносят заморозки, что делает их идеальными для балконного выращивания. Они также являются отличным выбором для тех, кто только начинает заниматься огородничеством, так как не требуют сложного ухода и легко адаптируются к различным условиям», — сказала она.