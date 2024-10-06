Эксперт рассказала, что можно вырастить на балконе осенью и зимой

Эксперт «ВсеИнструменты.ру» Александра Чихринова 6 октября рассказала «Известиям», какие овощи, зелень и декоративные растения лучше всего подходят для выращивания в таких условиях, а также поделилась рекомендациями по организации правильного освещения и ухода.
«Для выращивания в холодное время года лучше всего подойдут холодостойкие сорта зелени и овощей, такие как шпинат, редис, петрушка, руккола, лук и укроп. Эти растения не нуждаются в большом количестве света и переносят заморозки, что делает их идеальными для балконного выращивания. Они также являются отличным выбором для тех, кто только начинает заниматься огородничеством, так как не требуют сложного ухода и легко адаптируются к различным условиям», — сказала она.
Среди декоративных растений стоит обратить внимание на фиалки, камелии и вереск. Камелии цветут с ноября по февраль, легко переносят температуру от 0 до +15 градусов и хорошо себя чувствуют на открытом балконе. Вереск станет идеальным выбором для осеннего озеленения дома, а его цветение добавит ярких красок холодному времени года, подчеркнула эксперт.
В осенне-зимний период естественного света для растений может быть недостаточно, поэтому дополнительное освещение становится важным элементом ухода, указала Чихринова. Зелени, такой как шпинат или укроп, требуется до 14 часов света в сутки, в то время как декоративные растения могут обходиться 10−12 часами.
«Для обеспечения правильного уровня света лучше всего подойдут светодиодные фитолампы. Они не перегреваются, экономичны в потреблении энергии и создают нужный спектр света для фотосинтеза. Лампы с красным и синим спектром особенно подходят для выращивания зелени, а модели с полным спектром — для цветущих растений. Устанавливайте освещение на высоте 15−30 см над растениями и используйте таймеры для автоматизации», — сказала она.
По словам эксперта, для балконных условий осенью и зимой оптимальны легкие пластиковые контейнеры, которые хорошо удерживают влагу. Они лучше справляются с колебаниями температуры по сравнению с керамическими или глиняными емкостями. Для каждого растения следует подбирать контейнеры подходящего размера с дренажными отверстиями.
Что касается почвы, для большинства растений подойдет универсальный субстрат. При выращивании зелени и овощей выбирайте смеси с добавленными питательными элементами. Поддерживайте уровень кислотности почвы на уровне pH 6−7, отметила Чихринова.
«Зимой важно соблюдать температурный режим и регулировать полив. Для большинства растений температура на балконе должна быть в диапазоне 18−22 градуса. Полив проводится только после полного высыхания верхнего слоя почвы на 2 см, чтобы избежать переувлажнения. Дренаж должен обеспечивать отток лишней влаги, чтобы корневая система растений не загнивала. Для повышения влажности можно использовать увлажнители воздуха или регулярно опрыскивать растения», — заключила собеседница издания.
В конце сентября депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Чаплин рассказал «Известиям», что розы требуют особенного ухода в осенний период. Опавшие листья вокруг розовых кустов нужно собрать и уничтожить, чтобы предотвратить зимовку вредителей и болезней. Почву вокруг куста полезно аккуратно разрыхлить, чтобы улучшить доступ воздуха к корням. Однако важно не повредить корневую систему, поэтому работать следует с осторожностью, указал депутат.