Время посадок. Как совместить дачные заботы в октябре с отдыхом

Наступает время посадки новых деревьев. Хорошо, если посадочные ямы были подготовлены заранее, однако можно сделать это и сейчас, прямо перед посадкой, как следует заправив их перегноем, компостом, золой. По традиции осенью лучше сажать семечковые породы, поскольку считается, что косточковые лучше приживаются при весенней посадке. Успешной будет посадка малины и других ягодных кустарников. Для лучшей приживаемости все побеги надо максимально укоротить и не забывать о регулярном поливе юных саженцев.