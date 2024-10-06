Время посадок. Как совместить дачные заботы в октябре с отдыхом

В октябре наши сады заливает буйство красок, и помимо запланированных работ надо успеть полюбоваться великолепной осенней красочной палитрой.
Благо на огороде дел уже не так много: убираем отплодоносившие овощные растения, вносим перегной на грядки и оставляем землю отдыхать до весны. Несколько грядок, как всегда, оставляем для подзимних посевов, которые проводятся в самом конце осени.
Готовим скороспелый компост
А вот в саду дел ещё полно: собираем поздние сорта яблок, груш и винограда, просматриваем кроны деревьев, снимая засохшие и мумифицированные плоды, намечаем ветви для обрезки, собираем и уничтожаем падалицу, проводим влагозарядковый полив.
Многие считают, что приствольные круги лучше укрывать от мороза сухой травой и листьями, но другая часть дачников категорически против этого, считая, что этим можно развести мышей.
В любом случае опавшие листья — это ценный материал, и его можно использовать с максимальной пользой. Если сложить листья в чёрные мусорные мешки, заранее сделав дренажные отверстия в каждом из них, и добавить немного земли и мочевины, то на следующий сезон можно получить готовый компост. Мешки надо неплотно завязать, чтобы внутрь заходил воздух. Таким простым способом можно утилизировать с пользой все растительные остатки на участке.
С прицелом на будущий урожай
Наступает время посадки новых деревьев. Хорошо, если посадочные ямы были подготовлены заранее, однако можно сделать это и сейчас, прямо перед посадкой, как следует заправив их перегноем, компостом, золой. По традиции осенью лучше сажать семечковые породы, поскольку считается, что косточковые лучше приживаются при весенней посадке. Успешной будет посадка малины и других ягодных кустарников. Для лучшей приживаемости все побеги надо максимально укоротить и не забывать о регулярном поливе юных саженцев.
Полным ходом идёт сезон посадки клубники: имеющиеся плантации сейчас необходимо прополоть от травы, прорыхлить и подсыпать к кустикам питательной почвы. Закладывая новые посадки, надо позаботиться о том, чтобы земля была как следует окультурена и удобрена. Важно при посадке не заглублять растения, оставляя точку роста на поверхности.
Потихоньку готовим к зимовке розы. Все появляющиеся бутоны лучше обрезать для букета, а побеги укоротить примерно наполовину. К слову, все срезанные стебли цветов, здоровые побеги малины можно и нужно использовать для укрытия растений под зиму.