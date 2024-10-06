Олбани
Новости погоды
Краткий прогноз
Почасовой прогноз
День
14 дней
Месяц
Год
Сад и огород
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Реклама

Народные приметы на 7 октября 2024: что можно и нельзя делать в этот день

В народном календаре 7 октября называют Фекла Запрядальница. На Руси в этот день было принято садиться за прялки, чтобы вместе с нитями переплести свою жизнь, счастье и удачу. Люди верили, что все связанное в это число будет крепким и надежным.

Кристина Корчанова
Автор Погода Mail
Сейчас в Олбани: +8° 0 м/с 93% 758 мм рт. ст. +11°
Источник: Аргументы и факты

Православные верующие 7 октября вспоминают раннехристианскую святую Феклу Иконийскую, посвятившую свою жизнь евангельской проповеди. Согласно апокрифу «Деяния Павла и Феклы», отказавшись от земных благ, она праведно жила в отшельничестве в одной из пещер, где скрывалась от преследования язычников.

Приметы погоды 7 октября

По народным приметам в этот день на Руси определяли, какой будет предстоящая зима и когда она наступит. Считается, если перелетные птицы летят низко над землей, то скоро «ударят» холода. О том, каким еще приметам стоит доверять, читайте ниже.

  • 7 октября прогремит гром — зимой будет мало снега.

  • К этому числу на деревьях осталось много желтых листьев — морозы наступят не скоро.

  • На дубе висит много желудей — в ближайшее время будет хорошая погода.

  • Утром выглянет яркое солнце — погода в скором времени переменится.

  • Поспел обильный урожай рябины — предстоящая зима будет суровой.

Что можно делать 7 октября

Считается, что 7 октября можно гадать на суженного. По обычаю, в это число незамужние девушки пекли калачи и несли их в баню, а после ждали прикосновения чьей-либо руки. Если рука окажется теплой — жених найдется состоятельный, если холодной — придется жить с милым в шалаше. В случае, если прикосновения вовсе не будет, свадьбы в ближайшее время девушке ожидать не стоит. Что еще, согласно поверьям, можно делать в этот день?

  • Считается, что 7 октября, в последний день тихой охоты, обязательно нужно идти в лес за грибами, так как в это число будет хороший урожай. Если наберете целую корзину, обязательно пожарьте самые аппетитные, а остальные заморозьте на зиму.

  • На Руси в этот день готовили борщ, чтобы привлечь в дом благополучие и счастье. Если захочется чего-то необычного, можно сделать блюдо с уткой, как любил русский писатель Иван Крылов.

  • «На Феклу дергай свеклу»: предки в этот день собирали с грядок свеклу. Этот корнеплод, кстати, очень полезен для здоровья печени и сосудов.

Что запрещено делать 7 октября

7 октября категорически запрещено повышать голос на старших, в противном случае можно привлечь болезни и невзгоды. От чего еще стоит отказаться в этот день?

  • В этот день, чтобы не разрушить семейную идиллию, не стоит ходить в гости.

  • На Руси верили, что 7 октября не нужно приглашать в дом родственников, иначе можно навсегда испортить с ними отношения.

  • Не рекомендуется в это число одалживать деньги, в противном случае можно разориться и всю жизнь провести в нужде.

  • Предки считали, что 7 октября нельзя оставлять дома бардак, иначе из него уйдут счастье и удача.

  • Нельзя в это число грустить, в противном случае невзгод станет больше.

  • Не стоит в Феклу Запрядальницу договариваться о крупных сделках, так как они не состоятся.