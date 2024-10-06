Народные приметы на 7 октября 2024: что можно и нельзя делать в этот день

Считается, что 7 октября можно гадать на суженного. По обычаю, в это число незамужние девушки пекли калачи и несли их в баню, а после ждали прикосновения чьей-либо руки. Если рука окажется теплой — жених найдется состоятельный, если холодной — придется жить с милым в шалаше. В случае, если прикосновения вовсе не будет, свадьбы в ближайшее время девушке ожидать не стоит. Что еще, согласно поверьям, можно делать в этот день?