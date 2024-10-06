Народные приметы на 7 октября 2024: что можно и нельзя делать в этот день

Православные верующие 7 октября вспоминают раннехристианскую святую Феклу Иконийскую, посвятившую свою жизнь евангельской проповеди. Согласно апокрифу «Деяния Павла и Феклы», отказавшись от земных благ, она праведно жила в отшельничестве в одной из пещер, где скрывалась от преследования язычников.
Приметы погоды 7 октября
По народным приметам в этот день на Руси определяли, какой будет предстоящая зима и когда она наступит. Считается, если перелетные птицы летят низко над землей, то скоро «ударят» холода. О том, каким еще приметам стоит доверять, читайте ниже.
7 октября прогремит гром — зимой будет мало снега.
К этому числу на деревьях осталось много желтых листьев — морозы наступят не скоро.
На дубе висит много желудей — в ближайшее время будет хорошая погода.
Утром выглянет яркое солнце — погода в скором времени переменится.
Поспел обильный урожай рябины — предстоящая зима будет суровой.
Что можно делать 7 октября
Считается, что 7 октября можно гадать на суженного. По обычаю, в это число незамужние девушки пекли калачи и несли их в баню, а после ждали прикосновения чьей-либо руки. Если рука окажется теплой — жених найдется состоятельный, если холодной — придется жить с милым в шалаше. В случае, если прикосновения вовсе не будет, свадьбы в ближайшее время девушке ожидать не стоит. Что еще, согласно поверьям, можно делать в этот день?
Считается, что 7 октября, в последний день тихой охоты, обязательно нужно идти в лес за грибами, так как в это число будет хороший урожай. Если наберете целую корзину, обязательно пожарьте самые аппетитные, а остальные заморозьте на зиму.
На Руси в этот день готовили борщ, чтобы привлечь в дом благополучие и счастье. Если захочется чего-то необычного, можно сделать блюдо с уткой, как любил русский писатель Иван Крылов.
«На Феклу дергай свеклу»: предки в этот день собирали с грядок свеклу. Этот корнеплод, кстати, очень полезен для здоровья печени и сосудов.
Что запрещено делать 7 октября
7 октября категорически запрещено повышать голос на старших, в противном случае можно привлечь болезни и невзгоды. От чего еще стоит отказаться в этот день?
В этот день, чтобы не разрушить семейную идиллию, не стоит ходить в гости.
На Руси верили, что 7 октября не нужно приглашать в дом родственников, иначе можно навсегда испортить с ними отношения.
Не рекомендуется в это число одалживать деньги, в противном случае можно разориться и всю жизнь провести в нужде.
Предки считали, что 7 октября нельзя оставлять дома бардак, иначе из него уйдут счастье и удача.
Нельзя в это число грустить, в противном случае невзгод станет больше.
Не стоит в Феклу Запрядальницу договариваться о крупных сделках, так как они не состоятся.